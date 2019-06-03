林宜正：接下來一周　蔡賴攻防很精采

林宜正。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月3日電（記者 黃筱筠）民進黨確定6月10日將舉行2020初選民調，前民進黨副秘書長林宜正接受中評社訪問表示，“行政院長”賴清德要退選的傳聞從賴登記參選到現在都沒有斷過，賴不會退選。但距離初選民調還剩下一周多的時間，蔡賴將會有激烈攻防、很精采。



林宜正目前為財團法人陽明海運文化基金會執行長、“台灣制憲基金會”監察人。在柯文哲2014年選舉時負責組織工作，曾任民進黨副秘書長、獨派大老辜寬敏辦公室執行長。



民進黨將在6月10日至12日執行初選民調，如果沒有做到預期成功樣本數，將再增加第4天執行，最快13日公布結果，19日將提名名單送中執會確認。8日也將舉行首場政見發表會。



一直傳出賴清德可能退選，林宜正說，這個傳聞從一開始就一直傳，但依照現在發展來看，“不可能”。這一定是蔡陣營想要勸退賴，但賴如果不想選，怎麼會堅持到現在，既然都有初選辦法了，賴不可能會退。



林宜正對中評社表示，雖然外界都認為初選辦法是蔡英文優勢，但現在的民調，蔡還是可能會輸，“台灣制憲基金會”也做過全手機民調，賴清德還是領先。當然改成這樣是對蔡有利，但是這樣的規則真的可能讓蔡從輸到贏嗎？可能因為這個規定就讓蔡翻盤嗎？既然規則定了，雙方就好好把自己優點表現出來，進行良性競爭，誰會知道民調結果會怎樣，大家好好把初選程序走完，其他都是多餘，現在沒有人知道結果。



在目前的初選規則下，賴清德應該加強的選戰策略，林宜正認為，不管是之前規則，或是現在規則，打法沒有不一樣。賴不斷表明之所以參選，是因為他認為目前民進黨選情很艱鉅，賴認為只有他能贏，那賴就要讓人民相信，為什麼他能贏。



他表示，賴可能要提出過去從政經歷、政績，個人的政治上建立的政治信用，讓人民對他有信心。現在宣傳的載具這麼多，實體以及網路等都可觸及到民眾，透過實體活動連結，也可以讓多數人清楚你參選的動機。以及賴為什麼這麼有信心能贏，這一定要讓大家清楚知道。



他也說，至於是否要加強空戰，打選戰陸海空都要兼顧，“但是產品好不好騙不了人”，常常講網路聲量高，那就好嗎？那是很大迷思，網路聲量等於支持度嗎？不全然是這樣。而在“國政”部分，賴清德沒當過“總統”，必須有更清晰的提出執政願景，賴在這部分還有強化空間。



很多聲音質疑黨中央會不會在民調作弊，林宜正認為，如果以黨主席卓榮泰以及秘書長羅文嘉這陣子表現來看，他們應該盡全力做好中立，主辦初選的角色。



蔡英文陣營要求納入無黨籍台北市長柯文哲，對民調的具體影響，林宜正認為，當然會有影響，但獲利者是柯，不是賴或是蔡。民調做出來就是某個組合之下，以及加入手機民調，最大獲利者是柯文哲。



他表示，其實現在的初選規則相對公平，沒有如外界說的，蔡一定獲利，“可能微幅，但不致於翻轉”，沒有由負到勝的效果。反而是看到柯文哲最大獲利，“三角鼎立狀況下，柯是有可能勝出”，但這個結果就是鼓勵柯參選，就是達到這個效果。柯被納入民調，柯當然就會做選舉打算，不管民進黨是誰出來，柯都會選。



林宜正認為，柯文哲2020一定選，因為未來就沒有機會了，柯就只有這次機會。



有分析指出，賴清德出來選，柯文哲就不會出來？他認為，怎麼可能，他們哪是好朋友，雖政治社會基礎一樣，但不致於成為一人選，另一人就不參選的結果。柯文哲應不會以黨籍參選，會採取連署方式參選，連署等於是做陸軍組織整備，柯要選這部份要整備，透過連署可做最好整備。支持者會站出來參與組織，也可以測試分布支持狀況。



他也說，柯文哲動員組織會成為更具選舉性格的組織，就看柯時程規劃，一定會轉化，可能現在就在做了。



至於初選結果出來，蔡英文若輸了，會不會進展到全代會，進行像是“換柱”的戲碼？林宜正認為，應該是不會，如果蔡陣營不認初選，那現在就直接不要初選就好，“沒有這種道理，初選結果出來還不認同”。



他直言，不是挺英的幾個中常委就可以這樣做，初選出來還不認帳，那蔡就算在全代會通過被提名，也不會有人支持她。民進黨如果真的“換柱”那就不是民進黨，如果蔡陣營真的這樣做，“全代會你們進得去，出不來”，現在如果真的這樣做，那之前大家都白用心，現在就直接進入全代會程序就好了，蔡若透過全代會拿到提名，她也不用選，民進黨也不用選了。



他認為，現在講這些都是恐嚇，誰有能力這樣做？蔡英文如果輸了初選， 是台灣首位無法尋求連任的“總統”，但什麼事都有歷史第一次，那又怎麼樣。



蔡英文若初選輸了，是否可能脫黨參選，林宜正表示，蔡也成不了氣候，脫黨後蔡有什麼空間。雖然蔡會有各種想定，想一定想過，但是蔡要考慮後果，如果民進黨都提名了初選贏的人，蔡還能有多少支持度？蔡這麼做會讓民進黨什麼都沒有了。

