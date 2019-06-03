中評關注：韓凱道造勢太猛　綠營如何反擊

面對2020韓國瑜嘴巴忍功了得，但民進黨再也忍不下去。（中評社 資料照） 中評社高雄6月3日電（記者 高易伸）“被關在”高雄市議會備詢長達一月之久的中國國民黨高雄市長韓國瑜61凱道造勢婉如“猛虎出閘”、氣勢驚人，不少評論員認為國民黨2020初選已經結束。然韓國瑜面對廣大支持群時（有人說是40萬、也有人說是10萬）口風依舊緊閉，雖強調為2020他準備承擔“任何重大責任”，為“中華民國”不惜粉身碎骨，但“選“總統”這3個字不曾說出口，除了為自己保持迴旋空間之外，韓的“忍功”真是了得。



6月3日是高雄市議會本會期最後一天進行“市政總質詢”，韓國瑜上午將進議會接受備詢，但高雄綠軍早已下達動員令，要求每位民進黨議員出席，他們除了要召開記者會逼韓表態之外，也會要求韓“辭去高雄市長”，綠軍磨刀霍霍逼韓表態，可以想見接下來的高雄將會非常熱鬧與混亂，也可說整個2020的主戰場，已從傳統的北台灣轉移至南台灣高雄這裡。



韓國瑜剛結束61凱道造勢，緊接著8日將遠赴花蓮市東大門夜市旁的（六期重劃區）造勢，22日還要赴台中市政北二路旁舉辦大會師活動。韓搶攻2020已全台開跑佈局，企圖讓韓流再起！韓這個月的佈局皆為藍營黨內初選而努力，但2020大選是一場馬拉松比賽，無黨籍台北市長柯文哲、民進黨蔡賴之爭也尚未有個結果。韓國瑜的強項在於個人魅力及演說，但如何保持熱度與新鮮感，增加與其他年輕族群的共鳴將是重要關鍵。此外，韓對於高雄市民的承諾與責任，也是關鍵因素。各項政見不能還停留在“路平”階段，招商引資與實踐政策承諾，是韓需要努力端出來的。

