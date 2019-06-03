中評關注：賴清德掃街很冷　沒資源差很多

賴清德第四度來桃園拜票，爭取支持，桃園區看到黨籍市議員李光達（右三）陪賴在黃昏市場掃街。（中評社） 中評社桃園6月3日電（記者 黃文杰）正在拼民進黨2020初選的前“行政院長”賴清德，2日從下午到晚上，接連跑了桃園龍潭、中壢及桃園三個區，深入市集、市場、夜市，爭取跟民眾直接接觸。但因缺乏行政資源，趴趴走速度，不會太快，經常是孤獨身影找人握手，即使到了最後倒數，還是維持一定“賴氏風格”，並未像“韓流”點燃激情。



民進黨訂6月10日到14日進行初選民調，目前已進入肉搏戰。蔡英文有現任優勢，一來，有維安特勤保護及沿途開路，再者，各地小英之友會陪同廟宇參香，觸及層面是廣泛多元，在民調初選之前，光“兵力”就天壤之別，實力相差懸殊。但最後民調沒有出爐，都是未知數，是否如賴自信可以翻盤？答案將揭曉。



民進黨中執會日前通過2020初選辦法，即手機納入民調，市話與手機各占一半，民調對手人選為國民黨籍韓國瑜及無黨籍柯文哲，6月8日將進行唯一一場電視政見發表會，6月10日到14日進行民調，如果3天可以執行完畢，最快可在6月13日中午過後完成統計並公布名單，但最後提名名單需經過6月19日中執會確認。



距離正式民調，不到10天，蔡賴雙方陣營，從原本的互嗆叫板，接著找對方“痛點”攻擊，空戰、陸戰都要兼顧。



蔡目前主要火力，集中在中南部等縣市，桃園已經一兩個禮拜都沒有看到蔡英文，不像“英德大戰”剛開戰，桃園市長鄭文燦天天陪蔡桃園趴趴走，一個禮拜來桃園三趟，



反倒是賴清德，在敲定初選民調時程之後，週日下午到晚間，第四度來桃園跑行程，桃園中壢兩大都會區市場拜票。



陪同賴身旁的綠營支持者，仍以前三次挺賴為主，包括前“立委”彭添富、張慶惠等人、前市議員張肇良等人，黨籍市議員楊家俍之外，這次多了李光達、彭俊豪等人，桃園挺賴力量並未明顯集結成軍，



值得關注的是，黨內五人小組協調，居挺英派“靈魂人物”的桃園市長鄭文燦，個人似乎變得“沒有色彩”。



反倒是“立院”總召柯建銘，最後成為蔡賴協調的關鍵者，這樣的轉折，令人好奇，必有文章。