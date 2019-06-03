不屈不撓　朱立倫、王金平南下衝刺

朱立倫2日到高雄中信造船廠參加華偉漁業集團圍網船下水典禮，和高雄市副市長李四川（右一）、馬英九(右三)同台。(照片:朱立倫辦公室提供) 中評社台北6月3日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020初選競爭白熱化，高雄市長韓國瑜6月1日在台北府前凱道造勢成功後，朱立倫與王金平2日分別在高雄、台南兩地經營，朱今日在屏東、王到新竹布局，積極行動，為自己拉票。



國民黨爭取2020提名的人目前有6人，包括高雄市長韓國瑜，鴻海董事長郭台銘，前主席朱立倫與前“立法院長”、不分區“立委”王金平，以及前台北縣長周錫瑋和台大政治學系教授張亞中。



朱立倫展開“台灣更好”高屏行腳，透過參訪各行各業爭取支持，2日在高雄，今天到屏東，尤其他2日在高雄中信造船廠參加華偉漁業集團圍網船下水典禮，還和馬英九同台，藉由重視漁業的誠意來爭取支持。他同時還在高雄組成“朱隊友”，透過網路粉絲團讓全台動起來。



朱立倫今天將前往屏東，拜會地方觀光食品業，包括臘肉、烘焙食品及萬巒豬腳等中小型食品產業，拋出振興地方產業政策的同時，也為自己拉票。



王金平2日到台南拉票，不論是參拜廟宇、參訪林百貨、出席台南大學畢業典禮，還是在台南市商圈進行掃街，都完全照傳統國民黨候選人經營選票的模式，而且不只地毯式拜票，也有拜訪地方小吃店深入經營，透過深談了解地方商家的想法，並適時提出他的主張與看法。



王金平今天將前往客家人大本營之一、同時也是科技城的新竹市拉票，除了在新竹市關帝廟廟埕前成立“王金平後援會”，還將參訪綠能玻璃觀光工廠及榮民之家，爭取支持。



國民黨初選特別辦法採全民調決定人選，規劃6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦國政願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名，從時間上來看，6位參選人還有一個月的時間可以衝刺。