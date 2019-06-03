郭台銘：再給蔡四年台灣恐將粉身碎骨。(郭台銘臉書) 中評社台北6月3日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜6月1日台北府前凱道造勢，展現高動員能量。鴻海董事長郭台銘2日晚在臉書PO文“海嘯要來了 小英還在吹牛”，他表示，很多人問他是否對此感到壓力？但他只對台灣的經濟處境感到憂心，若再給蔡英文4年，台灣恐將粉身碎骨。



郭台銘表示，最近他四處和中小企業舉辦座談會，很多業者都說，他們現在都快拿不到訂單了。“企業拿不到訂單的問題有多嚴重，我比誰都清楚。”他認為，目前正有一股潛在的經濟風暴正在誕生中，中國經濟放緩，美國殖利率倒掛，貿易戰對全球的影響才剛要開始。



郭台銘說，這不是無的放矢，他四月底就提醒過中美貿易戰會帶來一場“劇變”，並多次要求政府嚴正以對，卻被蔡英文說是在唱衰台灣。中美兩強像是哥吉拉大戰基多拉，持續衝撞，所有出口導向的國家都恐將陸續遭殃，台灣也難置身事外，蔡英文卻仍吹噓現在是台灣再一次經濟發展加速的最好時候，給她8年，一定讓台灣脫胎換骨。“我倒是擔心，再給她4年，台灣恐將會粉身碎骨。”



郭台銘強調，他今早6點起床，打了好幾通電話到美國、到日本，打給鴻海的客戶和供應商，打給我認識的經濟、金融學家，大家的看法都很悲觀。“我今天若不當總裁，而是“總統”，我會趕快召開“國安會議”，商討因應方案，而不是天天用文青體發文取暖討拍。”



郭台銘進一步說，中國大陸國務院貿易談判“中方立場”白皮書，美中雙方若再不踩剎車，未來的衝擊會有多大，他不敢多想。身為一個經濟老船長，一個最重視經濟的候選人，他預先看到這問題，所以他要再次呼籲蔡英文，“別對我的肺腑之言充耳不聞，別對逐漸浮現的風險視而不見，如果你們依然故我，那請站一邊去，讓專業的郭台銘來，經濟問題，由我處理。”