中評鏡頭：遺落在東台灣外海的淨土“蘭嶼”

蘭嶼椰油部落與饅頭岩。（中評社 林谷隆攝） 中評社台東6月3日電（記者 林谷隆）位於台灣東南方外海上，行政區劃上為台東縣所管轄的蘭嶼，面積48平方公里，人口僅僅只有5千多人。蘭嶼是一處遺落在東台灣外海的淨土，因為東台灣本來就是台灣的後花園，土地遼闊、人口稀少，交通上的不變，更是延緩了蘭嶼的開發，卻未蘭嶼保留了最獨特的人文風景“達悟族文化”與蘭嶼獨有的生態與環境。



許多陸客來台灣旅遊，對於花蓮的太魯閣、七星潭、台東的伯朗大道、鹿野高台等大山大水，總是念念不忘，但是提到台東外海的蘭嶼，皆然感到很陌生。事實上連台灣人到訪過蘭嶼都相當有限，主要原因是交通不便。



如果想要到蘭嶼只有兩種方法，第一是搭乘飛機，蘭嶼有與台東對飛的班機，但是機場跑道限制，目前只有通航19人座的小飛機，每天卻只有6－8個航班，所以飛機票相當不容易買到；第二種是搭船，從台東富岡漁港搭乘客船到蘭嶼開元港，航行90公里，航程約2.5小時。



“到蘭嶼的船很難搭”這是許多旅遊過蘭嶼的民眾，相同的感受，倒不是因為客船的設備不好，而是因為太平洋風浪大，船相當顛波，很多容易暈船的遊客，常常船開到一半、遇到幾個大浪，忍不住就會“抓兔子”，所以很多人剛下船，踏上蘭嶼的土地，都會感到天旋地轉。



休息一下後，從開元港往四周看，就會驚訝於蘭嶼的美麗，例如漁港旁的椰油部落與饅頭岩、高聳的紅頭山，部分山頭還沒入雲端，原始天然的林相，山坡上都沒有人工建築，就像是電影“侏羅紀公園”中那片放養著兇猛恐龍的原始森林。



遠方的“紅頭岩”是蘭嶼舊稱“紅頭嶼”的名稱由來，從開元港的方向看，紅頭岩彷彿是顆趴在海面上人頭型狀的岩石，五官輪廓還是歐美人士，因為台灣昔日將荷蘭人稱為“紅毛”，故有此稱謂，如今紅頭岩也是蘭嶼的知名地景之一。