中評關注：美國大咖陪蔡掃街　華府助選明顯

蔡英文帶著“國安”團隊陪同美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納、AIT處長酈英傑參訪大稻埕，宛如掃街。6月10日民進黨就要初選民調了，華府為蔡助選十分明顯。（照片：“總統府”提供） 中評社台北6月3日電（記者 黃筱筠）蔡英文2日會見挺台派的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），會後蔡還大陣仗與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑、“國安會秘書長”李大維、“外交部次長”徐斯儉等人，浩浩蕩蕩到台北市大同區老街大稻埕參訪。有如掃街的行程，明顯是美官方幫蔡英文初選助陣。相較之下，賴清德只擁有一部分獨派幫忙發聲，顯得形單影隻。



民進黨將在6月10日至12日執行2020初選民調，如果沒有做到預期成功樣本數，將再增加第4天執行，最快13日公布結果，19日將提名名單送中執會確認。8日也將舉行首場政見發表會。



蔡英文提到初選要怎麼衝刺，她說要顧“國政”，民調要大家幫她拼。現在看起來，蔡英文一方面積極到地方廟宇參拜行程，藉著地方民代發動基層組織到場，累積地方的支持度。蔡2日到台中大肚等區，就是“立法院副院長”蔡其昌陪同，幫忙動員基層民眾到場力挺。



另一方面是在國際議題持續加溫，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納，快閃到台灣。兩天行程，先到“外交部”舉行記者會說明台美關係進展，接著又是會見蔡，又陪著蔡到大稻埕，要說這趟行程專程來幫蔡造勢，一點都不為過。



賴清德沒有行政資源，加上地方民代擔心資源受影響，不敢大刺刺的表態，賴清德到地方行程，黨內基層陪同的狀況人數較少。賴清德目前除了舉行記者會說明自己參與初選訴求，否則就是上節目打空戰。



另一方面是力挺賴清德的獨派，喊出要反輔選力挺蔡英文的“立委”等，但獨派在地方動員力量多大？況且又是分裂的獨派。賴清德在初選民調前這一週，能採取的攻防，相對蔡英文來說，發揮空間不大。