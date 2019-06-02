廣東外貿前4月同比增長0.8%

中評社北京6月2日電／據中國海關總署廣東分署統計，廣東外貿1月至4月進出口總值實現正增長；單4月出口與進口均增長，其中進口結束連續兩個月下降趨勢。



新華社報道，海關數據顯示，1月至4月，廣東進出口總值達2.12萬億元（人民幣，下同），同比增長0.8%。其中，出口1.27萬億元，增長2.4%；進口8573.4億元，下降1.5%；實現貿易順差4077.3億元，擴大11.7%。



單4月，廣東外貿進出口5756.9億元，增長6%。受4月1日起增值稅稅率降低影響，4月進口達2356.3億元，增長8.5%，結束了連續兩個月下降的趨勢。



廣東一般貿易進出口增長且比重提升，跨境電商增長快速。1月至4月，廣東一般貿易進出口1.08萬億元，增長6.3%，佔比提升2.6個百分點，達到50.7%。同時，保稅物流進出口2887.2億元，增長8%；跨境電商進出口237億元，大幅增長了62.2%。



廣東民營企業進出口比重繼續提升。1月至4月，廣東民營企業進出口1.07萬億元，增長5.4%，佔廣東外貿進出口的50.2%，佔比提升2.2個百分點。



廣東外貿產品結構持續優化。1月至4月，勞動密集型產品出口微降，消費品進口增長。消費品進口總值達698.8億元，增長25.5%，其中，水海產品進口42.1億元，增長30.3%；化妝品進口54.2億元，增長1.6倍。



海關分析，1月至4月廣東外貿逐步企穩，外貿質量不斷提高。國家減稅降費等系列穩增長措施的實施，將對廣東外貿形成有力支撐。