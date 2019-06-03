快評：魏鳳和談台灣問題 警告美國意味濃重

中評社快評/中國國防部長魏鳳和6月2日在新加坡舉行的香格里拉對話會上進行的30分鐘大會演講中，首先提到台灣問題。魏鳳和說，台灣問題事關中國主權和領士完整。世界上沒有任何一個國家會容忍國家分裂。他以南北戰爭為例說，去年訪問美國時得知，林肯之所以成為美國歷史上最偉大的總統，就在於他領導打贏了南北戰爭，防止了美國國家分裂。美國統一不可分割，中國統一當然也不可分割。“中國必須統一，也必然統一，哪有不統一的道理？”如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無進擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一。



顯而易見，魏鳳和的涉台發言，立場明確，態度堅定，針對性強。在國際多邊防務對話場合談中國的內政問題—台灣問題，警告外部國際勢力特別是美國干預的意味濃重，強調任何分裂中國的企圖都不可能得逞，任何干涉台灣問題的行徑都注定失敗，任何對中國軍隊決心意志的低估都極其危險。



我們期待兩岸關係的和平發展能夠持續，兩岸最終以和平的方式實現統一，大陸領導人習近平無論在中共十九大報告中還是今年初在紀念《告台灣同胞書》四十周年的講話中，也都強調了這一點。當然，無論是台灣的分裂勢力，還是外部國際勢力，都不要錯估形勢，低估或誤判大陸軍隊的決心和能力。魏鳳和在香會的警告再清楚不過了。

