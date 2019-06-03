郭台銘提警告　比金融海嘯更大的海嘯將來臨

郭台銘。(中評社 資料照) 中評社台北6月3日電／針對大陸國務院昨天發布“關於中美經貿磋商的中方立場”白皮書，爭取中國國民黨2020提名的鴻海董事長郭台銘昨日受訪表示，世界經濟將會在數月、甚至數周內產生急遽變化，“比金融海嘯更大的海嘯即將來臨。他強調，“我今天若不當總裁，而是“總統”，我會趕快召開“國安會議”，商討因應方案，而不是天天用文青體發文取暖討拍”。



大陸國務院昨天發布“關於中美經貿磋商的中方立場”白皮書，批評美方出爾反爾、得寸進尺、不講誠信；並提出中美貿易戰停火的三大前提，取消全部加徵關稅、採購要符合實際、協議文本要符合雙方利益。



根據台媒報道，郭台銘昨天在南門市場被問到對於同樣要爭取國民黨提名的高雄市長韓國瑜的造勢是否感到壓力，他說，不會，他現在對台灣的經濟處境感到憂心。他看到中美貿易大戰愈演愈烈，科技戰爭也同時上演。台灣不能置身事外，對中美經濟貿易產生的嚴重性才剛開始，台灣要重視這個問題。



郭台銘指出，他最近有跟很多中小企業座談，他們談到拿不到訂單。任何企業開始拿不到訂單，這個問題的嚴重性超乎大家的預估，更超乎大家想像。我們的老百姓沒有看到這一次會比金融海嘯更大的海嘯即將來臨，所造成的經濟崩潰。



他強調，世界的經濟將會在數月，甚至數週內產生急劇的變化，這影響到不只是製造業、工業，也影響到股價、匯率、中小企，及企業的生存，甚至影響到將來的消費經濟。



他並呼籲蔡英文，這一次可能發生比金融海嘯還要大的問題，都有可能在短的時間出現，別對逐漸浮現的風險視而不見。