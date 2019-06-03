蔡詩萍：韓國瑜確定“五個至少”　馬力十足

蔡詩萍說，韓國瑜2020大選不會缺席。（照片：蔡詩萍臉書） 中評社台北6月3日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜6月1日參與在台北市府前凱達格蘭大道造勢大會，主辦單位宣稱有40萬人到場。資深媒體人蔡詩萍昨天在臉書發文說，關鍵不在人數差那幾萬，重點仍在，為何韓粉要挺韓國瑜？蔡詩萍指出，61造勢對藍綠兩軍來說，至少確定了“五個至少”，一、至少韓國瑜在2020大選不會缺席，二、至少無論“私生子疑雲”怎麼發展，都已被支持者定位成政治打壓，三、至少挺韓後援會，幾支系統已然浮現，四、至少擁韓派已證明，即便黨中央不挺，他們也有實力，向黨中央說不，或逼黨中央說要，五、至少確定民進黨蔡賴之爭誰能擊敗或阻擋韓國瑜，誰才有機會初選出線。若藍綠政客無法搞懂“韓國瑜現象”，韓國瑜必然一路衝向2020大選。

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以下為蔡詩萍臉書全文：



<笨蛋！關鍵不在人數差那幾萬，重點仍在：為何韓粉要挺韓國瑜？>



不管6／1在凱達格蘭大道上的挺韓人潮究竟有多少？這一天，對藍綠兩軍來說，至少確定了“五個至少”！想擋韓的人，如果還是沒搞懂“韓國瑜現象”！那韓國瑜就是一列馬力十足的火車，直直駛向“總統”大選了！



哪五個至少呢？



至少，韓國瑜在2020的“總統”大選，他不會缺席，他的支持者不讓他缺席；



至少，也確定了無論他的“私生子疑雲”怎麼發展，都已經被支持者以實際行動，被定位成政治打壓；



至少，挺韓後援會，幾支系統已然浮現，從深藍到正藍，再到浮動於無黨籍陣營之間的陣線，紛紛現身；



至少，擁韓派已經證明了，即便黨中央不挺，他們也有實力，向黨中央說不，或逼黨中央說要；



至少，對民進黨的蔡賴之爭，起了明確的導引作用，誰能擊敗或阻擋韓國瑜，誰才有機會初選出線！



韓國瑜走到現在這形勢，當然跟他能在民進黨，綠營深耕的南部首善之區，打下一片天地有關。



某種程度上，韓流鐵粉若有造神的傾向，那這條件也是拜民進黨自己塑造的“南部不敗神話”所賜！



既然“獨孤不敗”，那一旦敗了，又怎能怪韓國瑜直上九霄，成為新的“東方不敗”呢！



身為一位資深的政治評論人，我對“韓國瑜現象”的崛起，不意外，選前我的那篇<既然起風了，就順勢變天吧！>，至今我還是認為看到許多關鍵要素。



但我要承認，我對“韓國瑜現象”的持續挺進，確實有些疑惑，他能不在高雄市長任內做好做滿，便跳出來更上層樓嗎？



這疑惑，或許不對韓粉味，但很合理。



然而，民調居高不下，為何？



政治評論如果不想淪為“政黨打手”，勢必要有一層“不哭、不笑、只是理解”的自我挑戰。



韓民調居高不下，能夠擺脫對手陣營不斷的抹紅抹黑抹黃，的確是個異數，想看他好戲的人，恐怕都在暗暗驚嘆“怎麼打不死呢？”。



特定媒體支持，沒錯，但人民眼睛雪亮，不會個個沒定見！



政績有待檢驗，沒錯，但何以連高雄市民亦未大動作反彈？



他口號勝過論述，沒錯，但有論述的人，不是政績不佳（蔡政府），便是聲勢拉不起來（藍營競爭者）！



他過去從“立委”到沉潛一段時期轉戰北農總經理，私生活被曝光檢視，沒錯，但除非一槍打死，否則，韓國瑜必然會如死裡逃生的物種，一再進化一再強壯！



什麼時候，“韓國瑜現象”悄悄的落地，而且彷彿要生根了呢？



它會不會是一種民粹呢？



以韓粉的激情來看，過去在挺陳水扁，挺馬英九，挺蔡英文的激情來看，並不特別。



以論述的過份口號化來看，確實比起過去幾任“總統”，韓的語言相當簡單而庶民。但若這是民粹，那此刻一堆政治人物的網紅路線，難道不民粹？



批評韓國瑜“草包一個”的人，其實是掉入另一個尷尬：這麼一個你批評為草包的人，怎麼會逼得國民黨中央一再讓步，逼得民進黨步步後退呢？



“韓國瑜現象”會不會是民粹？還是，台灣的民主在激烈的對峙下，傳統典型政治領袖的領導風格，已經招式老舊，無法再取得選民的認同？



這些疑問，倘若藍綠政客依舊無法突破，可以斷言，韓國瑜這輛火車，必然一路前衝，而且，會打破舊有的規則與規範。因為，不正因為舊有的規則規範，解決不了韓粉在意的困局，才給了韓國瑜崛起的空間嗎？