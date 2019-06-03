韓家軍正告藍營　停止傷害韓國瑜否則促脫黨

61凱道挺韓大會師。（中評社 資料照） 中評社台北6月3日電／61凱道挺韓大會，數十萬韓粉在風雨中展現力挺中國國民黨高雄市長韓國瑜的堅強民意。被封為“韓粉四大天王”的高雄市前鳥 松里長陳清茂、文山伯、強強滾、杏仁哥在造勢活動中輪番上台助講。根據台媒報道，他們提醒國民黨內黑韓、酸葡萄心態的人，要知所進退，並防範民調黑箱作假。他們強調，若初選沒過，韓粉將呼籲韓國瑜脫黨競選。



根據中時電子報報道，杏仁哥說，6／1挺韓大會從人群及氣勢來看，韓國瑜已經出線，“還要辦什麼初選，簡直笑死人”，請國民黨中央儘速回應民意。若韓初選沒過，韓家軍一定會請韓國瑜脫黨競選。他強調，現有初選機制漏洞百出，提醒大家要小心防範。他說會繼續在臉書直播，號召韓粉出席花蓮、台中造勢大會，團結韓家軍士氣。



文山伯指出，2018年是因為選民“討厭民進黨”，所以國民黨才能贏得地方縣市首長的勝利。但2020年別變成選民“離開國民黨”，導致國民黨敗選。他直言，2020年是國民黨存亡之戰，黨內不要再繼續黑韓，甚至配合民進黨想幹掉韓。國民黨槍口需一致對外，全面對付民進黨並停止傷害韓。他強調，國民黨高層要三思，民眾已透過6月1日的活動，展現對韓國瑜的高度支持。



陳清茂說，民眾已做出選擇，國民黨高層要思考選庶民“總統”或財團。他呼籲國民黨大老停止黨內互打，要團結一致對外，不要再有酸葡萄心態，說中傷韓的言語。