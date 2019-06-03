民調：藍綠對決幾成平手　三強鼎立態勢明顯

中華傳播管理學會發表“2020大選民調”。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月3日電（記者 張嘉文）中華傳播管理學會今天發表“2020大選民調”，顯示藍綠一對一對決藍營韓國瑜、朱立倫、郭台銘等，領先綠營蔡英文的支持度都不超過3%。若代表第三勢力的無黨籍台北市長柯文哲也參選，藍、綠、白三方支持度任一方領先的支持度都沒有超過4%，藍、綠、白三強鼎立態勢明顯。



中華傳播管理學會今天是由理事長、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚、創會理事長、世新大學新聞傳播學院前院長彭懷恩，與常任理事、文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳等，一同召開民調發布記者會。



此次調查時間為5月27日至6月1日每晚18：00至22：00，總共成功樣本數為1823個成功樣本，抽樣誤差為信心水準95%下，正負2.3%。執行單位為全國公信力民調公司。



根據民調結果顯示，經過藍、綠、白經過幾個月的整合或紛擾，藍軍已不見去年九合一選舉後的優勢，綠軍亦已非完全劣勢，從政黨認同度來看，國民黨、民進黨差距已拉近至5%（25.4% vs. 20.4%），若把小綠的時代力量算入，藍、綠陣營已打成平手。



賴祥蔚表示，進一步分析藍營目前三位主要候選人韓國瑜、郭台銘、朱立倫與綠、白的差距，事實上不論是對決民進黨蔡英文3%差距，或是在三強鼎立下的4%差距，都在誤差範圍內，顯示藍營三強實力相當，並非外界想像的獨強。未來一個月，若是一再強調“非誰不投”，恐不利初選後的整合。



另外，此次民調亦詢問選民對高雄市長韓國瑜上任後，馬上又投入2020選舉的看法。賴祥蔚說，調查顯示，過半選民仍表示不認同，尤其南部高屏及離島地區的受訪者比例最高，甚至在一對一以及三人參選的情況之下，南部地區已不見韓國瑜支持度的領先優勢，未來隨著選戰加溫，如何說服選民其剛當選市長就參選2020的質疑，成為韓不得不面對的問題之一。



對於郭台銘參選的部分，賴祥蔚表示，此次民調亦詢問是否擔心政商不分的疑慮。調查顯示有將近五成民眾認為郭台銘參選恐有政商不分的疑慮，未來郭台銘勢必再花一番努力，以解除民眾對其參選的疑慮。