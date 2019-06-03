韓初選沒過退黨參選？藍委黃昭順籲團結

藍委黃昭順接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月3日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜6月1日在台北府前凱道大會師的活動造勢成功，外界認為韓在中國國民黨已無人能敵，2020初選若未出線可退黨參選。對此，國民黨“立委”黃昭順今天上午受訪時表示，大家支持韓國瑜是好事，但如果無人能敵，又怎會有初選結果不好就要怎樣的想法？所以希望藍營一定要團結。



“立法院”今天休會，媒體在“立委”辦公大樓採訪，黃昭順就國民黨2020初選情勢表達看法。



外界認為韓國瑜61台北凱道大會師造勢成功，在國民黨內已無人能敵，黨內初選已經可以宣布結束，還認為如果韓沒獲黨內提名，代表初選作弊，韓可退黨參選。



她表示，初選還是要選，大家支持韓國瑜的狀況，其實也是好事，但不管韓是不是無人能敵，國民黨提名的整個初選機制都必須走完，而且不管初選結果，6位參選人都應全力以赴，要團結在一起。



黃昭順強調，國民黨開大門、走大路，初選全民調不會作弊。她也不認同韓國瑜沒獲黨內提名就要脫黨參選這類的話，因為如果無人能敵的話，又怎麼會有初選結果不好就要怎樣的想法？凡是有類似想法的都不好，所以她要呼籲藍營支持者要團結，除了團結沒第二條路要走。



國民黨初選特規劃6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦國政願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天全民調，7月16日公布全民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名，目前參選人包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前“立法院長”、不分區“立委”王金平，前台北縣長周錫瑋及台大教治系教授張亞中6人。