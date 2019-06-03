朱立倫高雄左營吃早餐　鄉親喊加油凍蒜

朱立倫在高雄左營區果貿社區吃早餐。（照片：朱立倫辦公室提供） 中評社高雄6月3日電（記者 高易伸）中國國民黨2020初選參選人前新北市長朱立倫3日一早在高雄左營區果貿社區吃早餐，跟附近的里民同桌閒話家常，品嚐道地高雄美食，鄰家大叔的作風讓在地鄉親一湧而上搶著合影，紛紛要朱立倫加油，高喊凍蒜。甚至有朱立倫的民間友人聞風騎車趕來向朱立倫打招呼，讓朱立倫備感溫暖。



餐後，朱立倫步行在鄰里間向鄉親們問候，沿途每個商家都要朱立倫進來坐坐，朱還進入里民活動中心與婆婆媽媽們大跳土風舞，笑說“消化完再繼續吃高雄美食”。



朱立倫談起自己的嫂嫂就是左營在地人，因此他過去常不定期來高雄遊玩，與太太最大的興趣就是在高雄到處吃美食。有一次吃完離開，老闆才追出來要他簽名，原因是不願打擾他用餐，熱情又體貼的舉動，讓他久久不能忘記，也讓他更愛高雄。



離開前，朱立倫接受媒體聯訪，被問到來高雄尋求支持有無特殊意涵。朱立倫說，所有的支持者都是國民黨與藍軍需要的支持者，因此大家都是自己人，跟家人一樣，最後選擇一位代表，並且一定要團結在一起。就像日前高雄市長韓國瑜在凱道的造勢活動，他也鼓勵朋友去表達對國民黨的支持，向民進黨、蔡政府表達人民的不滿，“這是我們共同的目標”。