挺韓花蓮大會師68登場　將有許多神秘嘉賓

左起王欣儀、戴錫欽、王鴻薇、唐慧琳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月3日電（記者 鄭羿菲）挺韓團體61在台北市凱道舉辦的“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師）創下佳績，擔任台北場的共同主持人國民黨台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽，及新北市議員唐慧琳等人3日上午召開記者會公布68花蓮挺韓大會師的流程，並宣告68預估5萬人出席，重現紅衫軍！至於前花蓮縣長傅崐萁是否會出席？王鴻薇說，目前就她所知不會，但有很多神秘嘉賓。



王鴻薇、王欣儀、戴錫欽，及唐慧琳等人在5月31日，61挺韓大會師前夕，曾召開過記者會公布凱道挺韓大會師的相關小物、現場挺韓衣服的顏色等細節，而當天採訪記者不到10位。在61凱道挺韓大會師活動舉辦成功後，再次召開“決戰2020，贏回台灣”花蓮場的記者會，並公布相關流程，而此次採訪記者超過30位以上，與上週記者會的現場差別非常大。



王鴻薇在記者會上表示，61凱道大會師非常成功，所有挺“中華民國”、挺韓國瑜的支持者們在大雨滂沱下都“某”（沒）離開，創造了61的歷史。挺韓後援會決定在蔡政府錯誤的兩岸政策下，觀光產業受影響最嚴重的花蓮，於8日下午2點舉辦另一場大會師活動，就在花蓮市六期重劃區、東大門旁邊舉辦第二場大會師活動，歡迎所有支持“中華民國”、支持韓的好朋友穿著紅色衣服帶著國旗道參加。



王鴻薇也說，68艇韓大會師花蓮場的主辦單位是“韓粉社團花蓮市婦女會”，她跟唐慧林當天已有行程，因此可能沒辦法到場，但台北市議員黨團書記長應曉薇、花蓮縣吉安鄉長游淑貞將會加入主持這場活動。至於今天早上傳出花蓮東大門失火，縣政府會迅速協助攤商整理現場，這場大火不會影響整個造勢會的舉行。



媒體詢問，當天傅崑萁會不會到場，甚至是上台致詞？王鴻薇指出，目前所知不會，她只能說有很多神秘嘉賓，但距離68還有好幾天，她目前不能提供名單，更具體的事情，之後會再開記者會報告。

