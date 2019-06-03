王金平看兩岸：無法和諧會永遠衝突對立

王金平前往新竹關帝廟參拜，並接受媒體採訪。（中評社 黃文杰攝） 王金平前往新竹關帝廟參拜，並出席新竹王金平之友會成立大會。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月3日電（記者 黃文杰）針對兩岸僵局，爭取中國國民黨2020提名的前“立法院長”王金平上午在新竹受訪表示，和諧最重要，無法和諧就無法團結，就會永遠衝突對立下去，“莫忘目前我們的處境”，一定要共同團結、努力維護台灣的自由民主的價值。



王金平今天行程主要在新竹市，第一站到關帝廟廟埕前，出席王金平後援會成立活動，大約有兩百人，包括前“立委”張蔡美、兩位新竹前市長許明財、童勝男以及市黨部主委呂學樟等人都到場；下午參訪春池綠能玻璃觀光工廠、以及走入新竹榮民之家，向老榮民提前祝賀端午佳節愉快。



上午在參拜新竹關聖帝君結束，王金平接受媒體採訪，被問到大陸“國防部長”魏鳳和的談話，王金平告訴記者，莫忘目前我們的處境，我們一定要共同團結、努力維護我們台灣的自由民主的價值。



上午新竹王金平之友會成立會場，王金平侃侃而談，如何當一位“國家”領導人的條件，他說，就是海納百川、有容乃大的精神和氣度，以及綜理國家全局、制定正確方向的廣度、高度、深度，才能恢復台灣往日榮景。



王金平說，和諧最重要，無法和諧就無法團結，就會永遠衝突對立下去，若選出無法整合及化解內耗的領導人，國家真的沒有什麼希望。



提到兩岸關係，王金平說，這牽涉到台灣的生存發展，兩岸關係沒做好，導致外交關係被斷，無法參與國際組織，無法加入區域經濟組織，無法簽署雙邊貿易協定，已嚴重影響國家生存和發展。



王金平說，他自信在“立法院”擔任17年院長，擁有累積朝野關係及處理國家問題的經驗，他能讓國內和諧團結及處理兩岸問題，恢復穩定和平狀態，這才是國家生存之道及台灣發展動力。