賴清德：我比韓國瑜更早說生死葬於台灣

龍山寺廟方贈送賴清德“百尺竿頭更進一步”的書法。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月3日電（記者 洪德諭）民進黨初選民調10日即將登場，賴清德3日前往台北市萬華龍山寺參拜，衝刺選情。針對他近期多次提到“生於台灣、死在台灣、葬在台灣”，中國國民黨高雄市長韓國瑜過去也講過，賴清德說，他過去參選國大代表”、“立委”、市長都講過，比韓國瑜還早講。



面對最後一周的衝刺，賴表示，他會繼續走入基層深入社會，利用每個機會清楚地把理念讓民眾知道，爭取支持。



賴清德3日前往台北市綠軍大本營萬華龍山寺參拜，過程中僅民進黨台北市議員周威佑短暫現身，並未有其他民進黨大咖陪同，還有民眾高舉“環評黑手獨裁工作者”標語到現場抗議。但賴也展現一定人氣，除了有“挺賴民間後援籌備會”到場聲援外，他致詞時廣場吸引近50名民眾專心聽講，不時還傳出“唯一支持賴清德”、“賴清德凍蒜”的加油聲，廟方則送上“百尺竿頭更進一步”的書法。



賴清德近期多次提到生在台灣、死在台灣、葬在台灣，這句話過去中國國民黨高雄市長韓國瑜也講過。賴清德表示，這句話他比韓國瑜還要早講，過去參選國代、“立委”、台南市長都講過這樣的話。



面對最後關頭的競選策略，賴清德說，他就是走入基層深入社會，利用每個機會清楚地把理念讓民眾知道，爭取支持。媒體詢問蔡英文運用Line＠進行宣傳，是否會覺得是國家機器的一環，賴清德回應，這部分希望當事人說明，他不便評論。



賴清德強調，勝利是最大的價值，不管在基層反應或是各項調查，都能看得出來他是黨內最具打敗國民黨實力的人選，呼籲民進黨的支持者與希望維護台灣民主的人士，都能站在勝利是最高的價值上，讓他有機會，團結打贏這場選戰。選舉個人不重要，而是為了台灣大局，誰能勝選就派誰出來。



另外，對於外傳蔡陣營收集手機民調的爭議，賴清德針對蔡陣營說“這不是一個負責任政治人物該想的”，批蔡已開始對他展開人身攻擊。媒體詢問未來是否將更嗆辣？賴清德說，他參與這場初選，就是希望進行君子之爭，打一場典範級的初選，過程中的波折都會當成淬鍊，不管發生什麼事都不會改變初衷，希望蔡英文、支持蔡英文的朋友，最後關鍵時刻，要把握住此原則，因為初選結束，贏得政權才是最重要的事。