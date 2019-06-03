彭懷恩：韓太厲害太會講　看好2020

中華傳播管理學會理事長彭懷恩。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月3日電（記者 張嘉文）中華傳播管理學會今天發表“2020大選民調”，創會理事長、世新大學新聞傳播學院前院長彭懷恩在會中表示，從各家民調來看韓仍舊一枝獨秀，雖很多“韓黑”，但韓民調下滑速度不多，支持者相當鐵板，從韓在61凱道造勢的演講來看，其戰略很間單，就是莫忘世上苦人多，希望用這句話打到“總統府”，為窮人、中下階層發聲，打人民戰爭，真的起風的話，樂隊花車、西瓜靠大邊的效果會出來。



中華傳播管理學會今天發表的民調結果顯示，藍綠一對一對決藍營韓國瑜、郭台銘。朱立倫等，領先綠營蔡英文的支持度都不超過3%。若代表第三勢力的無黨籍台北市長柯文哲也參選，藍、綠、白三方支持度任一方領先的支持度都沒有超過4%，藍、綠、白三強鼎立態勢明顯。



與會的彭懷恩分析，從各家民調來看，韓國瑜仍舊一枝獨秀，雖很多“韓黑”，但韓的下滑速度不多，支持者相當鐵板，顯示支持他的人不會再改變，韓只要維持兩個政治傳播效果可以一路贏下去。



第一，樂隊花車效果，也就是西瓜靠大邊效應，民眾喜歡支持贏的人，韓國瑜仍維持領先的話會佔便宜；第二，民進黨打韓的戰略還是統獨議題，蔡英文最近有很多來自美國的好消息，譬如美國說在印太戰略上，台灣是強有力的夥伴等等，所以蔡的民調沒有跌到很差，其實是美國全力支持，但只可以維持不再下跌，卻拉不起來，從對比式民調看蔡都沒法贏。



彭懷恩表示，如果2020主軸不是統獨，那當然就是經濟，這方面國民黨不管是郭台銘或是韓國瑜，都在這方面佔便宜，郭是企業家全球佈局成功，韓就是口號但有夢最美，但定位很重要，絕對不要忽視韓。就像賴清德說的，韓真是百年難見的政治人物，這次凱道造勢主軸是庶民“總統”，這不是對民進黨，是對郭台銘，韓就代表庶民，打的是人民的戰爭。

