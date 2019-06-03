副市長李四川遭綠議員抹黑　韓國瑜抱不平

李四川動怒反嗆綠議員黃文益。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月3日電（記者 蔣繼平）今天是高雄市議會最後一天市政總質詢，也是中國國民黨高雄市長韓國瑜參加61造勢後首次回到市議會，第一節質詢，除了“觀光局長”潘恆旭被點名不適任，民進黨議員黃文益也點名大順路橋施工品質差，副市長李四川更首次在議會動怒，反嗆綠議員不要抹黑。高雄市長韓國瑜會後受訪也為施工團隊抱屈。



韓國瑜受訪時表示，李四川副市長過去表述的話非常完整，而不是今天被扭曲來攻擊或批判，覺得30幾年公務人員無法忍受這樣的批判，因為李非常認真做事情，新團隊已重鋪133條路，為“路平”不遺餘力。



議長許崑源也表示，李副市長有工務專業，全高雄一百萬市民，一百萬個人都稱讚，卻把李講到不能聽，為了一個路平修理成這樣，沒有必要。



高雄市因為鐵路地下化關係，今年初開始許多陸橋開始拆除，黃文益今天質詢時也指出，自立陸橋3月22日通車後到現在還有縫隙，大順陸橋4月8日通車到現在一樣也有縫隙且快慢車道有落差，這種施工品質，高雄市民要如何能夠忍受？



李四川答詢時表示，當天大順路橋通車典禮時講得很清楚，快車道因為要讓交通先通，所以降挖15公分，旁邊做側溝，未來一次鋪平的時候，才可以全部鋪平，要求議員把當天通車的時候影片調出來看。目前道路兩側排水改善工程也都在進行。



黃文益不滿地說，工程不應該拖到5月還在施工，應該一次性整體規劃，而且重鋪後還破洞，他的指控絕對不是空穴來風。

