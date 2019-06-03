綠議員磨刀霍霍　要求韓國瑜立即辭市長

民進黨高雄市議會黨團召開記者會。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月3日電（記者 高易伸）民進黨高雄市議會黨團不滿中國國民黨籍高雄市長韓國瑜在議會總質詢期間，還跑到“總統府”前凱達格蘭大道參與2020大選造勢，今日召開記者會痛批韓無心市政，只把高雄市長當作個人權力跳板，要求韓立刻辭去市長一職。



民進黨高雄市議會黨團總召韓赐村今率市議員陳致中、鄭光峰、簡煥宗、張漢忠、鄭孟洳、李喬如、黃文志、李柏毅、何權峰、江瑞鴻、李雅慧、洪秋媖、高閔琳、林宛蓉、陳慧文等16名議員要求韓國瑜辭掉高雄市長。



民進黨議員輪番發言，認為韓當選高雄市長卻“欺騙高雄”，市長不專心市政，卻把心思全放在“總統”大選，無心市政的結果就是讓底下局處公務員人心浮動。



綠營列舉韓國瑜幾項失職之處包括，高雄市登革熱疫情升高、高雄市火災死亡人數比去年同期多3倍、議會備詢耍大牌成“總機市長”、死亡車禍人數比去年同期多出34人、底下官員拍馬屁辦光頭日、摩鐵評比等，全中運落跑，反毒、橋頭科學園區剪綵、萬安演習等活動卻不參加等。



民進黨認為，高雄市民對韓國瑜有很高的期待，但5個多月過去了，韓國瑜的心思卻擺在2020，面對高雄市政如此不熟悉，有愧當初把選票投給韓國瑜的高雄市民。如果韓要參選2020，應該辭掉高雄市長，讓真正有心市政的人來領導高雄市政。最終，民進黨議員們高喊“韓國瑜、辭市長”，要韓不要心中只有權力，要好好回歸市政治理，否則就大方乾脆辭掉市長。