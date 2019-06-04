汪毅夫：悼許地山的挽聯

汪毅夫（来源：中评社资料图） 中評社北京6月4日電（作者 汪毅夫）福建漳州市薌城區政協文史委編的《許地山畫傳》收錄了豐富的圖、文史料（其中有不少稀見史料），對於紀念和研究許地山大有助 益。



許地山（1894—1941），台灣台南人，現代著名作家和學者。在我看來，許地山在文學上的成就，多少掩蓋了他在學術上的成就。例如，其學術著作《道教、因明及其他》（中國社會科學出版社1994年6月版）的《內容提要》稱“我國著名的文學家許地山先生”而不謂為“我國著名的學者”。《許地山畫傳》收錄的悼念許地山的挽聯不乏全面肯定其文學和學術成就者如“南洋華僑中學”的“文化協中堅為教育名流為語言學者望重德高薄海鹹推巨擘，有神道研究有梵文譯著更有說部垂傳才長壽短萬方同哭先生”（按，說部即小說）；有只念其學術成就者，如“南僑師範學校全體員生”的“探究國學鑽研哲學學習精神傳萬古，深通英文暢曉梵文：文章道德各千秋”；也有專門記其文學成就者，如“良友文具社同人”的“勞蛛精綴網一瞑天下慟，落花生大地傷心九州同”。



我另曾見端木蕻良寫的挽聯：“未許落花生大地，不教靈雨灑空山”。是聯將兩個名字（許地山、落花生）和兩個名篇（《落花生》和《空山靈雨》）溶於一爐，天衣無縫，亦是專記其文學成就的挽聯。



端木蕻良於1940—1942年旅居香港，偕其妻蕭紅以文學創作和文學編輯為業。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

