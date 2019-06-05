汪毅夫：台灣詩人與江春霖

汪毅夫（来源：中评社资料图） 中評社北京6月5日電（作者 汪毅夫）江春霖（1855—1918），字杏村（邨），福建莆田人。清光緒二十年甲午恩科（1894）三甲第175名進士。官至都察院禦史。以直言諫上，與袁世凱等權貴抗爭名聞天下，亦以此獲罪於1910年被放出都歸養莆田故里。



1910年，台灣詩人鄭毓臣有詩為贈。詩雲：“痛哭陳書憶曩時，而今天局轉新奇。英雄造就雖如願，天下安危未可知。漫說為霖須用汝，即今補裘更資誰。中流砥柱嗟無及，莫怪滔滔盡變夷”（詩收江春霖輯《梅陽庚戌歸養錄》）。



1914年前後，江春霖與廈門菽莊吟社的台灣詩人許南英、施士潔、汪春源等交遊。當1914年江母八十壽辰、1915年袁世凱稱帝及1916年袁世凱病死，許南英《祝江杏邨侍禦林氏太夫人八十》《感事》（詩收許南英《窺園留草》）等詩以“春明舊夢黯然清，諫草傷時手自燒”、“竪子有權傾內閣，替人無恙出瀛台”句表達對江春霖的敬意。



1918年，江春霖病逝於莆田故里。台灣“新竹人士謹以清酌素饈香楮之儀，致祭於杏邨先生之靈”，台灣詩人羅秀蕙為作祭文，其文贊曰：“人群推其豐采，士類仰乎耆英”。流寓廈門的台灣詩人施士潔也“拜手稽首”、作文遙祭，其文以“有侫必指，有奸必鋤”為“一鳴驚人，萬口齊呼”。羅秀蕙、施士潔的祭文收於《江杏邨先生哀挽錄》。



台灣詩人汪春源作挽聯雲：“戅直震朝端諫草曾焚歸去移忠仍作孝，鬥山崇海內蓋棺定論傳來一節足千古”；台灣詩人王鬆作挽聯雲：“引領南溟江山不可|複識矣，爇香朔柱雲村其猶在望乎”；台灣詩人蔡惠如作挽聯雲：“萎寸草心獨令母氏斷腸九原遺恨，辭千金贐將似先生冷眼一囗（汪按，此字辨識不清，故以囗記之）何曾”。



事關國家者，事事關心；功在國家者，人人敬仰。這是海峽兩岸同胞共同的態度，這個共同的態度即使在日本侵占台灣的50年間也不曾改變。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

