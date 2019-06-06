汪毅夫：香港《華商報》

汪毅夫（来源：中评社资料图） 中評社北京6月6日電（作者 汪毅夫）1940年代香港《華商報》的讀者都會有鮮明印象：這是一張紅色的報紙。例如，1948年中共中央發布的《紀念五一勞動節口號》是當年5月1日最早在《華商報》發布的，各民主黨派響應中共“五一口號”的聲明、通電也主要是在該報發表的。類似的鮮明例證尚可枚舉。



香港《華商報》“本想辦得灰一點，但辦起來還是紅了”。據方漢奇、史媛媛《中國新聞事業圖史》（福建人民出版社2006年1月版），廖承志曾給周恩來寫信，建議在香港辦報。1941年2月，周恩來指示中共南方局：這張報紙不用共產黨出面辦，不要辦得太紅，要灰一點。但必須堅持抗戰，反對投降；堅持團結，反對分裂；堅持進步，反對退步。鄒韜奮、范長江、夏衍、茅盾、喬冠華、金仲華、胡仲持參與籌辦；出面向香港當局登記註冊的是廖承志的表妹友鄧文釗和他的哥哥；報名《華商報》；1941年4月8日創刊。太平洋戰爭爆發後，《華商報》被迫停刊，1946年1月複刊。



《華商報》是抗戰時期邊區和抗日根據地以外，繼《新華日報》以後，由中國共產黨領導、創辦並公開發行的又一日報，是人民的喉舌。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

