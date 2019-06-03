中評現場：支持者送暖　成立挺賴清德後援會

“挺賴民間後援籌備會”代表郭信民。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月3日電（記者 洪德諭）民進黨初選進入最後一周大廝殺，前“行政院長”賴清德3日前往台北市綠軍地盤萬華龍山寺參拜。中評社觀察，近期賴清德所到之處都有民眾高舉“挺賴民間後援籌備會”標語助陣，籌備會代表郭信民接受中評社訪問表示，該組織運用臉書串聯，目前約有上千名成員，當賴有活動時，有空、有時間的人就會前往現場給賴支持與溫暖。



民進黨初選民調6月10日啟動，距今只有一周時間。賴清德3日前往台北市萬華龍山寺參拜，從抵達到離開，除了廟方人士外，綠營人士僅在地的民進黨台北市議員周威佑現身，不過在賴致詞時，周威並也未站在他身旁，同時也在賴離開前就先行離開，相當低調。



雖然沒有大咖陪同，且在參拜過程遭遇民眾舉起“環評黑手 獨裁工作者”的標語，不過賴清德仍展現一定的基層實力，未動員下，許多原本在拜拜的民眾，看到賴清德前來停下原本的動作，拿起相機盼能捕捉到賴清德，同時不時也有“唯一支持賴清德”、“賴清德凍蒜”的加油聲從不同民眾口中傳出。在賴清德致詞時，甚至有超過50名民眾聚集在廣場前專心聽講，可見賴有一定的基層實力。



“挺賴民間後援籌備會”代表郭信民表示，蔡英文在初選已經做了很多手腳讓人不信任，加上讓賴清德從政清廉且效率好下，籌備會約在1個多禮拜前成立，透過臉書方式串聯目前約有上千名成員。活動方式則是在臉書放上賴清德行程，只要有時間、有空的支持者就會前往現場給予支持與溫暖，並以每場百人現身力挺為目標。至於未來是否有大型造勢等規劃，郭則說，要辦造勢大會等，除非經賴清德同意，目前暫無此規劃。