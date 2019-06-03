韓國瑜61造勢爆棚　陳學聖：要小心每一步

藍委陳學聖接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月3日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”陳學聖今天上午表示，高雄市長韓國瑜61台北凱道造勢成功，以韓目前聲勢，其他參選人想超越非常難，而且各黨派要有這樣的動員能力的恐怕也找不到人。但現在距離初選還有一個月時間，韓與其他參選人一樣都要努力衝刺，後面每一步都要更小心謹慎。只要網內不互打、不互傷害，這是大家的期待。



“立法院”今天休會，媒體在“立委”辦公大樓採訪，陳學聖對國民黨2020初選情勢表示看法。



外界認為韓國瑜在國民黨內無人能敵，黨內初選已經可以提前結束，還認為如果韓沒獲黨內提名，代表初選作弊，韓可退黨參選。



過去經常幫忙韓國瑜的陳學聖表示，韓國瑜不會脫黨參選，但目前看韓的聲勢，其他參選人想超越韓的聲勢非常難，而且現在不只是國民黨內，包括各黨派要有這樣的動員能力的恐怕也找不到人。



陳學聖指出，雖然61凱道造勢成功，但韓國瑜後面每一步都要更小心謹慎，韓要補充論述、提升高度，讓大家覺得韓愈來愈符合大家期待的候選人，所以韓還有很多努力的地方，大家會有更多期待。



他說，雖然現在韓國瑜形勢比人強，但因為離初選還有一個月的時間，所以韓每一步都要踏實走， 不但韓要努力，其他參選人也要努力，看最後初選誰會贏，只要網內不互打、不互傷害，這是大家期待的。



至於國民黨初選會不會出現舞弊？陳學聖表示，現在別去預估一個月半後的事，現在參選人都在衝刺，每人看誰最努力，獲民心最大就會獲勝。



國民黨初選特規劃6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦國政願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天全民調，7月16日公布全民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。目前參選人包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前“立法院長”、不分區“立委”王金平，前台北縣長周錫瑋及台大教治系教授張亞中6人。