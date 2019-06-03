鈕則勳：藍營韓郭朱領先綠白僅是脆弱優勢　　

文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月3日電（記者 張嘉文）中華傳播管理學會今天發表“2020“總統”大選民調”，文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳在會中表示，從民調看來，藍營韓國瑜、郭台銘和朱立倫目前領先綠、白都僅是脆弱的優勢，主因是藍營人選該強化優勢沒強化，弱點又沒積極防堵。



他指出，郭台銘的鴻海帝國是優勢，但郭論述中提到的經濟政策雛形，沒有辦法變成選民琅琅上口的口號，讓其優勢沒有強化；另外，郭頻頻下鄉，展現親民的一面，但此部分郭永遠是第二，因為韓國瑜一定是第一，所以郭的戰略上出現盲點。



中華傳播管理學會今天發表的民調結果顯示，藍綠一對一對決，藍營韓國瑜、朱立倫、郭台銘等領先綠營蔡英文的支持度都不超過3%。若代表第三勢力的無黨籍台北市長柯文哲也參選，藍、綠、白三方支持度任一方領先的支持度都沒有超過4%，藍、綠、白三強鼎立態勢明顯。



與會的鈕則勳表示，目前國民黨人選的領先，如果將誤差範圍加上去，現在勝出的情況只是脆弱優勢。至於為何會這樣，就是該強化的優勢沒有充分強化，而弱點則沒有積極防堵。



鈕則勳強調，韓國瑜即便61在凱道造勢有成功，這情形在此次民調沒法充分發酵外，但韓目前明顯針對弱點沒有辦法積極防堵，譬如這陣子在議會備詢，韓相關答詢被認為不夠專業。另一個被質疑的是，韓在備詢中，有一段都以高雄發大財作為結論，這是把他最有渲染性、最具能量的主軸，在答詢過程中做了戲謔式操作，即便韓有自己的解釋，但透過網路傳播，這對韓整個民調支持度有殺傷力。

