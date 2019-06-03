高雄市政總質詢結束　藍議員送鮮花為韓加油

藍營議員現場高喊韓市長加油！韓市長加油！（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月3日電（記者 高易伸）長達一個月的高雄市議會市政總質詢今日劃下句點，多位藍軍議員在最後質詢時在額頭上綁著“挺韓到底”字樣，總召曾俊傑更率藍軍議員送上鮮花替韓加油打氣，讓上一場眉頭深鎖的韓國瑜露出笑容。



副議長陸淑美說，高雄市民其實不在乎韓未來若有機會當選“總統”後，是不是真的在高雄上班，而是韓國瑜的心會不會心繫高雄？韓6月1日說為了“中華民國”不惜粉身碎骨，但很多支持者打給她說，大家不需要韓“粉身碎骨”，反而要韓保重身體。



韓國瑜表示，再一次感謝高雄市民，他一定會全心全意為高雄打拼，韓說這5個月來我們落實了路平專案，高雄觀光旅遊成長20%，農漁業1至5月訂單將近93億左右，實際外銷超過10億新台幣。招商引資1至5月洽談3千億，具體落實約600億元。青年局10月1日成立等，今天下午也會成立“珍珠媽媽”之家，庇護高雄市的未婚懷孕少女。



國民黨議員在議事廳獻花送暖，現場還有一個大蛋糕，很多人都猜測是不是因為韓國瑜生日6月17日快到了？所以才在議會總質詢最後一天準備。後來藍軍議員送上鮮花，蛋糕則沒有特別拿出來。



藍營議員現場高喊韓市長加油！韓市長加油！



藍營原住民議員唐惠美則高喊“韓市長我愛你！”副議長陸淑美笑說，這個我喊不太下去！隨後同黨議長許崑源坐在台上打趣說，議長勒？這樣我會吃醋。藍營議員又補喊“議長加油”、“議長我愛你”。本屆會期總質詢便在歡樂送暖的情況下順利落幕。