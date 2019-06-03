藍議員王鴻薇：韓國瑜面對2020有兩大隱憂

藍議員王鴻薇。（中評社 鄭羿菲攝） 藍議員王鴻薇辦公室還擺著61造勢的背心。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月3日電（記者 鄭羿菲）挺韓團體61在台北市凱道舉辦的“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師）創下佳績，擔任台北場主持人之一的國民黨台北市議員王鴻薇接受中評社訪問時表示，中國國民黨高雄市長韓國瑜面對2020還有兩大隱憂，一是61雖很成功，但恐加深黑韓勢力更加打擊韓的決心，且民進黨初選即將底定，屆時恐全力打韓；二是韓得顧及高雄市政，比較難跑到外縣市持續造勢。



王鴻薇、王欣儀、戴錫欽，及唐慧琳等人在5月31日，61挺韓大會師前夕，曾召開過記者會公布凱道挺韓大會師的相關小物、現場挺韓衣服的顏色等細節，而當天採訪記者不到10位，而在出席61凱道挺韓大會師活動舉辦成功後，今天再次召開“決戰2020，贏回台灣”花蓮場的記者會並公布相關流程，而此次採訪記者超過30位以上，與上週記者會的現場差別非常大。



王鴻薇接受中評社訪問時表示，雖然61挺韓大會師舉辦得很成功，但她認為韓國瑜還有兩大隱憂，畢竟韓在61之前就已經是很多人的攻擊目標，包括爆料、抹黑等，經過61這場盛大的造勢活動凸顯出韓的聲勢後，可能會加深更多人繼續黑韓的決心，這些人更用力、用心去打擊韓，甚至民進黨在6月中旬初選民調底定2020提名人後，就會回過頭來打韓打得更兇，這是非常大的隱憂。



王鴻薇也說，高雄市議會總質詢雖然在3日就結束了，但韓國瑜可能還是會有很多高雄市政需要兼顧，如何顧全選2020的政見論述、其他候選人比較有時間、空間到處趴趴走。而韓只能藉著這幾場大型造勢活動到全台各地去，這部分對韓國瑜來說，會是較為劣勢的地方。



被問到會不會擔心61造勢成功，卻讓綠營、中間選民灌票給黨內初選其他候選人？王鴻薇坦言，有可能，事實上現在的民調就可以看到故意灌票給其他候選人的趨勢。雖然灌票，韓國瑜還是領先，但一會兒有黃金交叉、一會兒又說韓沒那麼強等，這些效果都還是很明顯。



王鴻薇認為，國民黨黨內初選採取全民調的方式，且並沒有排綠民調，她認為做民調可能公布一個比較大的時間範圍，如七天，屆時在抽其中幾天做民調，這樣比較能避免技術性灌票。



至於61當天高雄的民代很少出席相挺韓國瑜，王鴻薇說，這也沒什麼，到時候高雄場就是這些民代主辦了，他們要花點時間在高雄的部分，這也很合理。



被問到68花蓮挺韓大會師，會不會促使韓國瑜成為黨內要選2020花東“立委”的母雞？王鴻薇指出，若韓國瑜最後代表國民黨出線，韓將成為所有“立委”候選人的母雞，不會只是花東“立委”候選人的母雞。



全台挺韓團體在6月預計舉辦4場挺韓大會師，包括61台北場、68花蓮場、615高雄場、622台中場。