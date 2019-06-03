西媒：發展中國家成西方富國“垃圾傾倒場”

中評社北京6月3日電／西媒稱，歐洲每天都在製造大量垃圾。這些垃圾通過一個國際貿易網絡從一個國家出口，再由一個國家進口。於是歐洲國家便通過這種方式將部分垃圾銷售給其他國家，這些垃圾隨後由進口國處理，在最好的情況下能夠得到回收利用。但顯然，這很難完全實現。



據西班牙《公眾報》5月28日報道，參與垃圾市場的國家來自美洲、非洲和亞洲，但進口國往往是發展中國家，例如馬來西亞。由於處理工序複雜，運往馬來西亞的塑料廢料不是被傾倒進海洋，就是被焚燒。



報道稱，官方數據顯示，西班牙是馬來西亞的第八大垃圾出口國。此外，在歐盟成員國向亞洲國家出口垃圾的名單當中，西班牙位居第六。



報道提及，雖然歐盟明文規定不允許向亞洲國家出口某些廢料，但垃圾黑市依然存在。最近馬來西亞環境部證實大量垃圾通過非法途徑被運抵該國。西班牙生態黨就此向議會提交動議，要求政府澄清事實，並說明是否將馬來西亞作為新的“垃圾場”。



西班牙政府正在接觸馬來西亞政府，希望就非法走私垃圾問題展開合作。桑切斯政府希望能夠規範垃圾貿易網絡，禁止難以處理的有毒垃圾出口到發展中國家。



報道稱，歐洲國家往往就地處理最容易回收利用的塑料廢料，將剩餘垃圾銷往發展中國家。問題在於目前一次性塑料製品依然在大量使用。舉例來說，西班牙人每天都會用掉5000萬個一次性塑料杯，其中3000萬個最後不知所蹤。



雖然官方數據顯示，西班牙的塑料廢料回收率達到了78.8%。但專家指出，這個數字很可能被高估了。因為很多垃圾都通過非法渠道被運往了亞洲國家。



環保組織稱，較為準確的數字可能是45.46%。雖然西班牙政府在垃圾回收方面做出了努力，但是西班牙的垃圾回收系統依然缺乏透明度，未來需要採取更加嚴格的措施。



西班牙生態黨議員胡安·洛佩斯·德烏拉爾德警告稱，歐洲通過非法渠道出口到亞洲國家的垃圾其實最終都流向了整個生態系統，因此垃圾出口國並不能獨善其身。這些被歐洲國家當做垃圾場的亞洲國家並不具備合理處理垃圾的能力，因此最終受害者將是生態系統當中的所有生物，其中也包括人類。



（來源：參考消息網）