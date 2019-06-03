稀土若受限　美國短期內找不到解決方案

中評社北京6月3日電／外媒稱，美國企業挑戰中國在稀土領域的主導地位並非易事，因為美國國內缺乏加工設施。假如中國限制稀土材料的供應，那麼生產電動汽車、無人機和風力渦輪機等產品所需要的磁性材料的美國企業在明年將不得不承受更高的稀土成本。



據路透社5月31日報道，美國稀土進口80%來自中國。稀土共包含17種元素，軍用設備和高科技消費電子產品等都離不開它。



報道稱，造成上述情況的主要原因是，中國在稀土精煉加工領域占據主導地位。美國在籌建稀土加工工廠方面的努力仍處於初期階段。



據報道，至少有三家總部在美國的公司旗下有稀土加工廠處於興建、或者規劃階段。



知悉內情的消息人士對路透社說，其中一座位於加州芒廷山口的加工廠定於明年投產，屆時將成為美國境內唯一運營的稀土加工廠。



彭博社5月31日的報道稱，芒廷山口材料公司是美國唯一的稀土生產商，其最大股東表示，一直以來，該公司將其在加利福尼亞州芒廷山口礦場的所有產品運往中國，因為世界上其他任何地方都沒有冶煉能力。雖然該公司正在投資一家工廠，使其可以在美國國內處理其原物料，但要到2020年才能投入運營。



彭博行業研究分析師安德魯·科斯格羅夫在接受電話採訪時說：“如果供應受到限制，那麼短期內不存在什麼可行的選項。”



芒廷山口材料公司的大股東JHL Capital Group LLC的首席執行官詹姆斯·利京斯基在彭博電視台的一次採訪中表示，芒廷山口材料公司“需要一些時間”才能填補美國的供應缺口。他說，“整個亞洲的供應鏈很複雜，那是一個比我們能否生產更深入的話題”。

