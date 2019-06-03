特朗普重啟北美貿易戰　全球股市應聲大跌

紐交所的一塊電子屏顯示，5月31日當天道瓊斯工業平均指數下跌354.84點，跌幅為1.41%。（法新社） 中評社北京6月3日電／德媒稱，隨著美國總統特朗普重啟全球貿易戰的北美戰局，市場在5月31日陷入惶恐。



據德新社5月31日報道，香港恒生指數收盤下跌，同樣下跌的還有歐洲主要股指，其中德國DAX指數錄得今年內的首次月度下跌。貿易緊張一直是對更為廣泛的世界經濟放緩跡象的雪上加霜。



報道稱，在人們對華盛頓與墨西哥的緊張關係感到擔憂的背景下，美國主要股票5月31日大多下跌，道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數和納斯達克都鎖定了年內最糟糕的月度表現。道指下跌354.84點，其收盤點位是1月份以來的最低水平。而標普500指數在5月份下跌了6.5%。



報道指出，隨著投資者紛紛逃往安全地帶，美國和德國的政府債券收益率下降。墨西哥比索受到重創。



報道還稱，由於市場對美國和墨西哥之間的一體化供應鏈感到擔憂，汽車廠商股票下跌，其中通用汽車公司下跌約4%。



墨西哥外長馬塞洛·埃布拉德5月31日趕往華盛頓，並宣布雙方將於6月5日在美國國會大廈舉行峰會。他說：“存在舉行對話的意願。我們將持堅定立場，我們將捍衛墨西哥的尊嚴。”



墨西哥駐華盛頓貿易辦事處負責人吉列爾莫·馬爾皮卡·索托稱，在作出官方宣布之前，美國並未正式通知墨西哥其徵收關稅的計劃。他在消費者新聞與商業頻道節目中說：“這樣的決定對任何人都沒有好處。墨西哥可能會做出採取反制措施的決定。”



報道稱，特朗普5月30日揚言如果墨西哥不幫助美國處理邊境上的移民“危機”，美國將逐步提高對進入美國的墨西哥商品的關稅，先從6月開始徵收5%，之後到10月份提高至25%。當被記者問及墨西哥要做什麼才來阻止美國加征關稅時，白宮發言人薩拉·桑德斯說，墨西哥政府可以採取的“重要的第一步”是把來自中美洲的移民驅逐出境，並制止前往美國邊境的移民車隊。

