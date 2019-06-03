七連霸綠軍女議員狂飆罵　韓反擊獲掌聲

高雄市長韓國瑜在議會備詢。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月3日電（記者 高易伸）民進黨高雄市議員李喬如今日以連珠砲的風格質詢中國國民黨籍高雄市長韓國瑜，讓高EQ的韓難得動氣。雙方彼此飆罵近3分鐘。李批韓從不出席“行政院會”，不幫高雄搶錢？還嗆韓會被國民黨卡在高雄，因為真正打韓的不是民進黨，而是國民黨的馬英九、黨主席吳敦義、楊秋興等人。國民黨中央要把韓鎖在高雄市輔選“立委”，讓郭台銘選“總統”，這是最符合北京的想法。



不過韓國瑜回嗆李喬如質詢內容並不正確，自己不僅出席“行政院會”，連向中央爭取補助都準備了方案，且高雄所欠下的3千多億元負債，不是我韓國瑜欠的，是民進黨執政二十、三十年來累積的。



韓國瑜拉高分貝抨擊李當過好幾屆議員，為什麼不質詢民進黨？高銀弊案為何不質詢，議員有雙重標準，前朝花十幾億元蓋路，一年卻出現5千個坑洞。新團隊上任後修了133條路你卻不講，因為你對民進黨執政的所有錯誤完全不承認。韓動肝火說，“你是非不分”、“這個議員我覺得是不及格的”。韓國瑜強勢回應，讓三樓旁聽席的韓粉尖叫鼓掌叫好。



李喬如對於韓國瑜61在凱道宣示時強調，願意承擔2020任何職務，酸韓“扭扭捏捏，都上床了，還害羞什麼？”並指出韓先前批判蔡英文愛權力，但韓自己就職市長才短短3個月就說要選“總統”？是不是嫌棄高雄市長權力不夠，想要做更大，韓才是比蔡英文更愛權力。



高雄市議會議長許崑源見韓國瑜與李喬如彼此互飆，且互不相讓，最後緩頰說，“不要這樣，這樣不好看”，但李喬如情緒激動，一度指著許崑源請他不要插話。這場質詢是韓國瑜近議會以來答詢最火爆的一次。