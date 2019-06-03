韓警察被曝幫總統找大師算命還寫報告

中評社北京6月3日電／“會發生戰爭嗎”“下屆總統會是誰”…… 不久前，韓國國會議員李在汀曝光了“算命師們展望的新年國運”報告書中的部分內容。撰寫這份報告的竟是李明博、朴槿惠執政時期的警察，他們在全國各地搜羅大師，讓大師們預測各種涉及國家政治、經濟、外交的重大問題，並寫成報告書提交至青瓦台。此報告一經曝光令韓國輿論一片嘩然。



據韓國SBS電視台1日報道，5月中旬曝光的“算命師們展望的新年國運”報告書內容實在令人大跌眼鏡，報告書裡不僅詳細記錄全國各地有名的算命大師的具體信息，還有針對總統八字的詳細解析及其對國運產生的影響等涉及韓國政治、經濟、外交的占蔔結果，而撰寫這份報告書的則是李明博、朴槿惠時期的警察。



為了驗證報告內容的真偽，SBS記者找到了那些大師。結果，大師們承認警察確實來算命、占蔔過，而提問內容也均與國家層面的重大問題有關，比如“VIP（指總統）八字對國運產生的影響，以及VIP的命運會有哪些變化”，甚至警察還會咨詢大師“前總統大約什麼時候去世”等問題。其中，被問頻度最高的是對各種選舉結果的預測。SBS電視台稱，作為國家機關公務員的警察竟然熱衷於到處找大師算命占蔔，並寫成算命報告提交青瓦台，這種行為實在令人不齒。青瓦台不僅不制止警察這種荒唐行為，還每年閱讀這份報告，更是荒唐。



《韓民族報》、《東亞日報》等多家媒體曾報道稱，警察系統內有專門搜集情報的情報警察，他們分別於2010年、2013年和2014年撰寫“算命報告書”提交至青瓦台，內容極盡諂媚。2013年底朴槿惠執政時期撰寫的報告書中寫道：“總統八字的格局能讓百花在寒冬中繁茂盛開，國家會行十年大運，對國運起到積極影響。”而2014年底撰寫的報告書則寫道：“就像整個青瓦台被媽媽的裙擺籠罩一樣，總統會用女性特有的福德去消散那些渾濁氣象。”李明博執政的2010年底撰寫的報告書，也同樣滿紙逢迎，“李明博總統的八字是天生得到天助的格局，且總統名字的筆畫中含有謙遜之德的‘地山謙卦’和代表升騰上進的‘地風升卦’，將引領韓國的國運上升。”



（來源：環球時報）