（圖片來源：網絡） 中評社北京6月3日電／留學申請要展示自己 實踐活動不能淺嘗輒止



申請國外高校 標化成績並非唯一



據媒體報道，美國大學理事會計劃在SAT考試中加入一項“逆境分”，這一分數用於展示考生的社會和經濟背景，為大學多樣性、多元化和公平教育提供更多參考。該報道一出，便引發輿論關注。



SAT即美國學術能力評估考試，也被稱為“美國高考”，是美國大學錄取學生重要的參考標準之一。對於中國申請者來說，是否也將受到該新政影響？美國大學理事會在回應媒體時稱，該數據不適用於國際學生。



提升綜合素質很重要



“我也看到了相關報道，雖然此舉對中國學生究竟有何影響還不得而知，但也引起擬申請出國讀書的中國學子的討論。其實，現在不少中國學子都開始意識到標化成績不是唯一，在為留學申請做準備時，也會從多方面努力。”正在北京讀高二的王玲（化名）說，“我自己也會找機會參加一些項目，顯示自己的學術能力。因為申請時推薦信很關鍵，我會在準備過程中，不斷提升自己的專業能力，以找到合適的推薦人。”



相關業內專家表示，要想申請到心儀的大學，除了標化成績，也需在參與活動和個人成長層面進行挖掘，學生的獨特性和綜合素質是國外大學比較看重的。以申請美國大學為例，除了提交成績單、推薦信、個人簡歷之外，還要提交文書材料。學生需在個人陳述等“主觀題”中充分展示自己。這對於學術成果不多的高中生來說，藝術特長、實踐經歷等就成了不可或缺的加分項。

