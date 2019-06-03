秦嵐承認靠醫美維持“凍齡”美貌　

中評社北京6月3日電／女星秦嵐因演出《延禧攻略》的“富察皇后”爆紅，凍齡美貌成為外界關注焦點。她近日接受節目專訪，談起自己維繫外型的心情，同時揭露：“真正上鏡的演員，私底下看都瘦的都跟鬼一樣……”，發言掀起網友共鳴。



秦嵐接受訪談節目《女人30》專訪，同時公開自己健身的畫面，身穿黑色運動服，緊身衣盡顯前凸後翹的身材，滿頭大汗、仍在跑步機上持續運動。她坦言拍戲時一個鏡頭懟到臉上，就是要保持360度的完美，是審美苛刻的一個選擇，“我覺得還是應該對得起觀眾吧，我也會經常做一些嫩膚、激光，我覺得都是正常的維護，真正上鏡的演員，私底下看都瘦的都跟鬼一樣，就都不好看，私下看了很正常，上鏡都胖了一圈。



《延禧攻略》的富察皇后被觀眾形容白月光，秦嵐從此洗刷惡女反派的形象，成為新一代溫柔系女神。她現年38歲仍保持凍齡外型，仍感嘆“其實我覺得，有皺紋也是很正常的，就像梅莉史翠普，如果她一臉一點褶子都沒有，我也覺得很不正常，她的表演不生動，可能也沒有那麼多人愛她”，認為時間久了，總有一天大家都更注意不同年齡層女演員的魅力。



網友對秦嵐的率直發言感到欣賞，“喜歡秦嵐的真實，每個階段都有每個階段的魅力”、“只要健康都行，觀眾對胖瘦確實別太苛刻”、“很誠懇的話”。



（來源：網易娛樂）