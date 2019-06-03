為化解美加稅威脅　墨西哥或嚴控非法移民

中評社北京6月3日電／墨西哥總統安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾6月1日說，為避免美國政府對墨西哥商品加征關稅，墨方可以加強對非法移民的管控。



【或作出讓步】



洛佩斯1日在墨西哥韋拉克魯斯市一場新聞發布會上說，為了與美方就關稅和非法移民事宜達成協議，墨方可以強化措施，遏制非法移民潮。



墨西哥外交部長馬塞洛·埃布拉德定於5日率代表團在美國首都華盛頓與美國國務卿邁克·蓬佩奧率領的團隊磋商加征關稅事宜。洛佩斯1日說，他期待會談取得“好成果”、能達成一份協議。“最重要的是，告訴美方我們就遏制非法移民已經採取的措施，如果有必要在不侵害人權的情況下強化這些措施，我們可以這樣做，以達成協議。”



洛佩斯作出這番表述前一天，墨西哥外交部副部長赫蘇斯·塞亞德說，墨方將強化現有措施，遏制中美洲非法移民湧向墨美邊境。



官方數據顯示，今年1月至4月，墨西哥逮捕超過5.1萬名非法移民，比去年同期增加17%。



洛佩斯在新聞發布會上沒有回應墨西哥是否願意成為非法移民“安全第三國”的問題。



獲得墨方許可後，美方今年1月開始把一些從美墨邊界入境的非墨西哥籍非法移民遣送至墨西哥，讓他們在那裡等待移民申請審批結果。如果墨西哥成為“安全第三國”，取道墨西哥前往美國的非法移民必須在墨西哥、而非美國提出申請。



美國總統唐納德·特朗普5月30日宣布，6月10日起對墨西哥所有輸美商品徵收5%關稅，“直到非法移民停止經由墨西哥進入我們國家”。白宮隨後發布聲明，對墨關稅將從7月1日起提高至10%，以後每個月提高5個百分點，10月1日提高至25%，後續維持這一水平，直至墨西哥“實質性阻止”非法移民北上美國。

