四川發布十條“非遺之旅”路線

中評社北京6月3日電／到四川省阿壩藏族自治州汶川縣體驗羌年、羌綉，在甘孜州康定市“跑馬溜溜的山上”參加跑馬轉山會，在蜀道沿線深度體驗三國蜀漢文化……5月28日，在“文化和自然遺產日”來臨之際，四川省將非遺融入旅遊線路和旅遊產品，發布了10條“非遺之旅”路線。



怎樣讓非遺走進千家萬戶，進入遊客的“菜單”？四川省嘗試了非遺和旅遊的深度融合。



據四川省文化和旅遊廳二級巡視員、非遺處處長林彤介紹，四川以非遺傳習所、非遺體驗區和非遺體驗基地為載體，將四川的非遺元素與旅遊線路融合，通過產品設計、線路策劃，推出了10個非遺旅遊項目和旅遊產品——“非遺之旅”。



其中，“藏羌環線非遺之旅”依托“九寨溝環線”經典旅遊線路，遊客可以在欣賞美景的同時，深度體驗藏羌年、羌綉、羌族羊皮鼓舞等羌民族非遺項目的獨特魅力；通過“香格里拉非遺之旅”可以體驗木雅藏戲、理塘鍋莊、康定“四月八”跑馬轉山會等康巴非遺項目神奇之處；在“蜀道三國非遺之旅”線路上，重點非遺項目數不勝數，包括金錢板、嘉陵江中游船工號子、廣漢保保節、麻柳刺綉、閬中春節習俗等別有風味。此外，精心設置的“古蜀名鎮非遺之旅”“川北巴山非遺之旅”“川江沿線非遺之旅”“青城峨眉非遺之旅”“年畫體驗之旅”和“竹藝體驗之旅”等將全面為遊客提供中華傳統美學體驗。



通過文化和旅遊的融合發展，文化可以更加富有活力，旅遊也會更加富有魅力。在四川省文化和旅遊廳副廳長趙紅川看來，非遺與旅遊的融合，一方面可借力旅遊線路和知名景區豐富的遊客資源，宣傳四川特色非遺保護項目，另一方面也提升了四川旅遊的文化品位和旅遊價值。據稱，四川省文化和旅遊廳即將聯合旅行社等機構，策劃推出非遺技藝的體驗、研學、互動項目，豐富遊客的文化體驗。



近年來，四川省相繼出台了《四川省非物質文化遺產條例》《關於傳承發展中華優秀傳統文化的實施意見》《四川省非物質文化遺產傳承發展工程實施方案》《四川省傳統工藝振興實施計劃》等法規和規範性文件，初步構建起具有四川特色的非遺保護工作新格局。

