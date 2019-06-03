許明財：韓國瑜要小心民進黨　會捧高砍殺

許明財。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月3日電（記者 黃文杰）中國國民黨前新竹市長許明財接受中評社訪問表示，高雄市長韓國瑜6月1日成功在台北凱道舉辦大型挺韓造勢大會，為藍營壯大氣勢，令人敬佩，但氣勢高風險也高。他提醒韓粉與韓國瑜本人，民進黨真的很會選舉，小心故意把韓國瑜“捧高高”，接著大刀一揮砍殺。



許明財曾任新竹市長，去年“回鍋”再拼新竹市長，與民進黨林智堅二度交手，仍敗給林。選後放空，回到老百姓生活，有空就找好朋友聊天。



爭取中國國民黨2020提名的前“立法院長”王金平上午在新竹關帝廟舉辦新竹市王金平之友會成立，許明財獲頒證書，活動結束，接受中評社訪問。



國民黨初選特別辦法採全民調決定人選，規劃6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦國政願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名，從時間上來看，6位參選人還有一個月的時間可以衝刺。



中評社問，眾多參加黨內初選的人才，到底看好誰？



許明財說，自己沒有要選舉（2020“立委”選舉），想選2020的參選人，不管誰來新竹，只要時間允許，都會來關心。



被問到，怎樣看韓國瑜6月1日在台北凱道舉辦大型挺韓造勢大會？



許明財告訴中評社，韓國瑜確實點燃國民黨的氣勢，即使現在還沒有初選民調，但為藍營壯大聲勢，令人敬佩。



接著，許明財用手勢來比喻，看到韓國瑜，成功聚集30萬韓粉一起上凱道，氣勢高但也風險高，尤其民進黨超級會選舉，會不會故意把韓國瑜“捧高高”，接著大刀一揮，提醒韓粉與韓國瑜要留意與小心。