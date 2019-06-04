陳茂波談香港經濟近況：多方影響前景趨負面

香港特區政府財政司司長陳茂波 中評社香港6月4日電（記者 張心怡）“特區政府一直緊貼形勢變化，進行動態評估，並作以防萬一的準備。”香港特區政府財政司司長陳茂波昨日在立法會財經事務委員會會議簡報香港整體經濟最新情況時指出，中美貿易磨擦短期內難以得到解決的風險正在不斷增加，市場對經濟前景的看法亦正轉趨負面。



陳茂波提到，受中美貿易摩擦和其他不利因素影響，環球經濟今年開局欠佳。國際貨幣基金組織在四月初進一步下調今年環球經濟增長預測至3.3%，是2009年以來最低的增幅，經濟合作及發展組織和聯合國最近亦下調了今年的環球經濟增長預測，並指出貿易摩擦是主要的下行風險。



美國近期對來自內地進口貨品加征額外關稅和針對內地科技企業的連串行動，以至內地提出反制措施。陳茂波對此表示，可以預期中美貿易磨擦短期內難以得到解決的風險正在不斷增加，市場對經濟前景的看法亦正轉趨負面。今年年初，市場普遍預期中美貿易談判能夠取得正面成果，由此所帶動較為良好的投資氣氛幾近扭轉。“香港股市在剛過去的五月份下跌了大概9%，是去年十月環球股市大幅調整以來的最大跌幅。”



陳茂波說，除中美貿易磨擦外，歐洲經濟疲弱，英國能否有秩序脫歐仍然充滿變數，加上環球多處地緣政局緊張，環球政經環境除了複雜多變外，風險因素迭加出現的機會很大。香港是一個細小、全開放的經濟體，年初對香港全年的經濟評估已經考慮了上述的種種因素，但因為美國反覆善變令事情發展難以預料。特區政府一直緊貼形勢變化，進行動態評估，並作以防萬一的準備。