柯：韓戰略錯誤是把期望值弄太高很危險

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月3日電（記者 鄭羿菲）民進黨高雄市議員李喬如今日總質詢要求高雄市府局處首長全部“退場休息”，無黨籍台北市長柯文哲3日下午在台北市議會備詢時表示，這不恰當，市長不可能是萬事通，議會常常有怪事，看看就好，他覺得北市議員水準特別好。至於對中國國民黨高雄市長韓國瑜的施政評價，柯則說，韓犯的戰略錯誤是把期望值弄太高，這樣很危險。



國民黨台北市議員戴錫欽問道，高雄市議會早上進行總質詢時，有一位議員把韓國瑜以外的高市府列席官員請出議場，恰當嗎？



柯文哲想一想後回應，不恰當，如果在台北市議會，他們（指北市府官員）是很高興啦⋯⋯話還沒說完，列席的北市府官員紛紛笑出聲。他接著說，第一點，市長不可能什麼事情都曉得，所以有些細節還是需要局處首長協助，市議會常常什麼怪事都有，看一看就好，不要理他就好了。



戴錫欽追問，柯市長之前認為台北市議員水準比較高，現在還是這樣認為？柯文哲笑說，特別好，而且這一屆比上一屆要好太多了，這大概跟他的態度有關，議員要什麼，大家明著來，照規矩辦事就好了。



戴錫欽問，柯市長跟韓國瑜現在還有沒有交情？以過來市長的立場，或朋友的角度來看，怎麼評斷韓的市政作為，還是像外界說的，韓只會喊口號，根本沒有在拚經濟？



柯文哲說，他跟韓國瑜也沒有交惡啊，交情就還好啦，差不多都一樣，他覺得滿意度等於實際值除以期望值，韓犯的戰略錯誤就是把期望值弄的太高了，所以會危險。坦白講，韓國瑜講話講太多了，唉，應該再低調一點，他覺得這樣很危險。



戴錫欽追問，韓國瑜擔任高雄市長的成績算及格嗎？柯文哲則舉自己的例子替韓國瑜緩頰道，他當市長前半年很困難，前兩年也都不知道自己在幹什麼，哈哈哈。