柯評韓造勢：網路按讚就好　來那麼多人幹嘛

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月3日電（記者 鄭羿菲）針對是不是有意參選2020？無黨籍台北市長柯文哲3日下午赴台北市議會備詢時表示，他還沒決定，如果2020的人選可以讓台灣穩定、更好，何必我們去淌混水？我們還在觀察，對台灣好他才會出來。至於如何看待61台北凱道挺韓大會師，柯輕描淡寫道，差不多就那樣，還好，就是沒什麼意外。柯也笑著自嘲，他舉辦活動應該不會有那麼多人來，都在網路上看直播。他覺得在網路上按讚就好，來那麼多人幹嘛。



挺韓團體61在台北市凱道舉辦的“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師），有不少民眾參加，媒體數據從10萬人至40萬人都有，外界解讀中國國民黨高雄市長韓國瑜人氣紅不讓，創下了非常好的成績。



柯文哲3日下午率北市府官員赴台北市議會備詢，中國國民黨台北市議員戴錫欽問道，對於61台北凱道挺韓大會師有什麼樣的評價？未來柯市長若有意2020，舉辦活動人會這麼多嗎？



柯文哲表示，他覺得平常心就好，差不多就那樣，就還好，就是都沒什麼意外。柯也自嘲，他辦的活動不會有那麼多人來，大家都會在網路上看直播，不會來，他個人也沒那麼多錢辦大型造勢活動。而他個人的想法，在2018年九合一選舉就不太喜歡辦大型活動，他覺得在網路上按讚就好，來那麼多人幹嘛？



戴錫欽問，到目前為止，柯市長是不是都還沒決定要不要參選2020？若有意2020，能不能確保到時候會是一場君子之爭，不亂抹黑栽贓？



柯文哲說，他還在思考，等雙方都確定了再講，他覺得今天台灣的局面都不是正常國家該有的樣子，都怪怪的。如果2020的人選，可以讓台灣穩定、更好，何必我們去淌那場混水，他不一定要參選啊。我們還在觀察，到底台灣這樣好不好，對台灣好他才會出來參選，反正最後就是登記時間有去就有選。



柯文哲也說，從2014、2018兩次選舉以來，很清楚看到他不具備抹黑別人的能力，要去搞那種他實在沒辦法。