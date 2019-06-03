議員問蔡是嘴砲？柯文哲：唉！別問她

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月3日電（記者 鄭羿菲）針對兩岸議題，無黨籍台北市長柯文哲3日下午赴台北市議會備詢時表示，很多兩岸問題不回答就是最好的回答，為什麼要讓自己陷入困局？台灣的當務之急不是去逞口舌之快，自己的實力要夠，講那麼多都沒有用，“總統”要做的事是“避戰”。



中國國民黨台北市議員張斯綱反問，所以柯市長認為蔡英文是嘴砲政策？柯文哲先是嘆了一聲，接著連續說了兩次，唉，不要問她⋯⋯不要問她⋯⋯。



柯文哲3日下午率北市府官員赴台北市議會備詢，對於兩岸議題，柯文哲指出，他慢慢有個看法，就是人家沒有來問他，他一定不會主動發表評論別人，因為你講，對方也不爽，所以很多兩岸問題不回答就是最好的回答，上兵伐謀，為什麼要讓自己陷入那種局面，“總統”要做的事是“避戰”，“國防部長”是確保“可戰”，“必勝”則是參謀總長以下要做的事情。



張斯綱提到，前“行政院長”賴清德表達，守護台灣、“國家”治理，他都比柯市長有實力。而在兩岸關係上，賴認為你是鴕鳥心態，以攻擊柯市長來爭取支持，柯市長怎麼看？會不會心酸？



柯文哲想都不想就回應，不會心酸，他被罵習慣了，唉，每個人的做法不同，台灣的當務之急不是去逞口舌之快，自己的實力要夠，講那麼多都沒有用。



張斯綱反問，所以柯市長認為蔡英文是嘴砲政策？柯文哲先是嘆了一聲，接著連續說了兩次，唉，不要問她⋯⋯不要問她⋯⋯。至於外交政策，柯文哲認為，該怎麼做就怎麼做，講太多沒用，目前台灣“外交部”與“經濟部”的確合作效益並不高。