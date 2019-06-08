汪毅夫：青年才俊喬冠華

圖一，喬冠華參加新政協的個人照（來源：汪毅夫提供） 中評社北京6月8日電（作者 汪毅夫）1948年4月30日，中共中央發布《紀念五一勞動節口號》，號召“全國各民主黨派、各人民團體、各社會賢達迅速召開政治協商會議，討論並實現召集人民代表會議，建立民主聯合政府”。當年5月1日，香港《華商報》首家發布“五一口號”。全國各民主黨派、各人民團體、各社會賢達響應“五一口號”的聲明和通電也大都發表於香港《華商報》。



香港《華商報》創刊於1941年4月，是中國共產黨領導和創辦的、公開發行的日報。當時，留德歸來的喬冠華博士是該報的編委和撰稿人之一，他以“喬木”之名撰寫的戰時政治評論受到廣泛關注，毛澤東當年曾語人曰：“我讀過他的一篇文章，足足扺過兩個坦克師”。



1949年，部分愛國民主人士從香港啟程，到北平參加新政協。喬冠華本人也是新政協代表，他一路隨行和護送。及新政協開幕，喬木（冠華）乃列名為“華南解放區”代表。



我在《中國人民政治協商會議第一屆全體會議紀念刊（1949）》看到“喬木（喬冠華）”的個人照（圖一）和“華南解放區”代表合影里的“喬木（冠華）”（圖二，前排中間坐者為喬冠華），贊曰：青年才俊喬冠華。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

