解放軍首批船艇女士官學員初上戰位

中評社北京6月3日電／在陸軍軍事交通學院鎮江校區，有這樣一群鏗鏘玫瑰，她們是一群朝氣蓬勃、秀外慧中的女生；她們更是一群英姿颯爽，堅強剛毅的女兵。作為解放軍首批船艇女士官學員，她們矢志求學，齊聚船艇搖籃，她們劈波斬浪，掌舵星辰大海。



“變更航線，左舷30度高機射擊……”東海某海域戰艦列陣、硝煙四起，“聯合投送-2019”實兵實裝演練悄然打響。正實施水路快速投送的船艇駛向某水域時船艇突遭“敵機”偷襲，編隊航海班班長、女學員荀漸正襟危坐，舵轉車回，數千噸的戰船靈活轉向，破浪向前，熟練規避，突圍順利。



“紙上得來終覺淺，實戰躬行最真知”，戰場上的熟練規避是數年如一日的訓練的成果。船艇遭襲破損、戰位艦員“受傷”、船艇主機故障，戰術背景的實戰課目輪番上演。面對一個個危局，女學員們鉚在戰位、見招拆招一一化解，鏗鏘玫瑰傲然綻放深藍。



衛星、密報翻譯信手拈來，電台、燈光手旗悄無聲息。來自某兩棲偵察營女子特訓隊的張佳麗正熟練的進行戰船通信，回蕩在江海之上的無線電波正訴說著她那為江海精神不滅的追求。



人稱“拼命三娘”的楊艶，做什麼都是最積極最認真的那個。“攜筆從戎、知識報國”，大學學醫專業的她入伍後服役於某倉庫，真正實現了當初的誓言。



張苗苗作為校區小有名氣的“學霸”，成績在專業系中名列前茅，高於標準成績50多分通過英語六級考試。在第七屆全國海洋航行器大賽上，張苗苗率隊參賽和來自全國51所院校的精英同場競技，最終團隊從568個項目中脫穎而出拔得頭籌。

