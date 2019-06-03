特朗普發動貿易戰　丟了5萬億美元

中評社香港6月3日電／德意志銀行：特朗普 發動的貿易戰，已讓美國股市損失5萬億美元。



環球網報道，美國總統特朗普發起的多線貿易戰，給美國股市造成了多大損失？特朗普本人可能沒算過，但德意志銀行替他算了一筆賬：在過去17個月裡，美國股市已經損失了5萬億美元。



美國CNBC網站5月31日的報道稱，德意志銀行當天表示，鑒於股票收益大部分來自股價上漲，但由於在與中國以及墨西哥不斷升級的貿易戰中，市場受到負面消息的衝擊而下跌，美國失去了數萬億美元的預期收益。



《國會山報》也注意到了這一消息。報道稱，德意志銀行的分析顯示，在過去17個月裡，特朗普的多線貿易戰讓股市損失了5萬億美元。



報道援引德意志銀行的首席策略師查達（Binky Chadha）的話稱，雖然也有其他因素造成股市損失，但貿易戰一直是阻止全球經濟復甦和導致美股波動的關鍵因素。



查達補充稱，這一損失與2011－2012年的歐洲金融危機以及2014－2016年原油價格暴跌後造成的經濟衝擊相當。



《國會山報》指出，白宮正在發動一場“多管齊下”的貿易戰，而其中大部分關稅都是針對中國加征的。



美國白宮當地時間30日傍晚還宣布，從6月10日起，美國將對所有墨西哥輸美商品加征5%的關稅，因為墨西哥沒能擋住非法移民 從南部邊境進入美國，如果問題不解決關稅還將逐步增加。



而這一消息也令市場再次動蕩不安。《國會山報》表示，截至周五（5月31日）上午，道瓊斯工業平均指數低開近255點。