賴嘉濱：台青積極到大陸找機會是擋不住的

雲林縣青工總會輔導會長、全台青工總會中區前執行長賴嘉濱。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月4日電（記者 林谷隆）雲林縣青工總會輔導會長、全台青工總會中區前執行長賴嘉濱接受中評社訪問表示，兩岸的問題，政治歸政治，海峽論壇的重點就是經濟合作，不是政治合作，不要太政治化。至於蔡政府不支持台灣人參與海峽論壇，賴嘉濱也是，我們不怕大陸，願意敞開心胸跟大陸交流，民進黨就是害怕大陸，才會限制，但是台灣青年想要有舞台與未來，所以會積極到大陸找機會，這是擋不住的。



第十一屆海峽論壇定6月15日至21日在福建廈門登場，這場活動雖然訂定為兩岸之間最大規模的民間交流活動，但是蔡政府卻不樂見，陸委會發文禁止政府機關人員參與，不樂見縣市政府組團參加，還“奉勸”台灣民眾及相關團體，勿輕易參加海峽論壇的相關活動。



全台青工總會中區前執行長賴嘉濱3日上午受邀出席在國民黨台中市黨部主辦的“2019在校學生創意設計展”記者會。會後，賴嘉濱接受中評社訪問，分享參與海峽論壇的看法。



賴嘉濱表示，6月中他號召30多個台灣青年社團領袖參與“海峽論壇青年交流週”活動，地點辦在福建漳州，是一個很值得期待的交流經驗，因為大陸的一線、二線城市都已經相當發達，如果有機會到三線城市走走，自然可以找到更多發展機會。



看到蔡政府不支持台灣人參與海峽論壇，賴嘉濱認為，政治是隨時間在改變，現在台灣政府不支持，對台灣民眾的影響不大，因為台灣民眾還是會自己找出路，現在如果沒有藉由兩岸交流，尋找到合作的機會，互相發大財的話，我覺得台灣真的會被邊緣化。



此時帶團到大陸交流，難道不會擔心會被蔡政府做記號？賴嘉濱回答，不會擔心，他在雲林推動兩岸交流，已經有13年的時間，早在陳水扁時代就已經被標記，他不會害怕，真正害怕兩岸交流是民進黨，而不是台灣民眾。



賴嘉濱提到，很多人都說現在大陸人不來台灣，這個說法其實是不正確，因為很多大陸朋友想來台灣，都遭遇陸委會不發簽證給他們，所以是台灣在擋，而不是對岸不來。



民進黨執政這四年，兩岸關係越來越緊張，這對雲林的農產外銷帶來什麼影響？賴嘉濱告訴中評社，影響是非常大，因為雲林是台灣的農業大縣，很多農產水果如果沒有外銷管道，全部留在台灣市場內銷，很容易造成供過於求，價格慘跌的情況。



賴嘉濱也說，他住在雲林是台灣農業的第一線，感受特別深刻，例如鳳梨在兩個月前產地收購價，一台斤只剩新台幣3元，農民種得鳳梨，辛苦幾個月一顆只能賣5、6元，但是蔡政府的農委會主委陳吉仲竟然說台灣今年農特產沒有崩盤的問題，這就是不接地氣、不了解實際情況的說法。



賴嘉濱強調，蔡政府一直說要推動新南向政策，但是台灣有哪些水果可以賣到東南亞，菲律賓有種了很多香蕉，品質不一定比台灣差，看日本人向菲國採購就知道，結果外銷打不開，又因為政治僵局不准台灣農民到大陸找機會，這絕對會引起民怨。希望蔡政府能冷靜思考，不要把這個門關起來，讓民間自己找尋機會就好。



對於台灣青年參與海峽論壇，實際上有得到哪些發展機會？賴嘉濱分享，其實從第二屆海峽論壇（2010年）開始舉辦青年分論壇之後，很多台灣青年藉由論壇的交流機會，實際到福建各地考察。他有一位青工會的朋友，本身是茶農，參與海峽論壇之後，發現台灣盛行的手搖杯產業，當時在大陸還不發達，所以他後來在廈門集美大學旁的石鼓路，開了第一家飲料店，現在已經開了30多家分店，做的成功。



賴嘉濱強調，他常常跟朋友說，參與海峽論壇不要限定自己能做什麼，而是應該要趁機會走走看看，定調為考察之旅。就像雲林縣青工總會過去都是跟成都的青年團體交流，不過這次我們換到跟沿海的漳州交流，就是不同的點多走走看看，總是可以找到不同的商機。