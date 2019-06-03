IEEE解除對華為員工參與同行評審的限制

中評社北京6月3日電／總部位於美國紐約的電氣與電子工程師協會（IEEE）2日發表聲明說，解除對華為及其子公司員工參與IEEE出版過程中同行評審和編輯工作的限制。



新華社報道，聲明說，所有IEEE會員都可以繼續正常參與IEEE的全部活動，無論他們的僱主是誰。



美國商務部5月中旬將華為及其附屬公司列入限制交易的“實體清單”。IEEE隨後發佈聲明說，華為公司及其員工無法參與IEEE一些通常不向公眾開放的活動，包括部分出版物的同行評審和編輯過程。



IEEE此舉在學術界招致廣泛批評。中國科協所屬十學會2日發表聲明稱，這一“審稿門”事件，是對科學家個人和機構的嚴重歧視，是學術交流發展中的嚴重倒退，已成為國際學術界科技界的一場危機。



IEEE發表的最新聲明說，此前限制性的做法是為了規避相關的法律風險。經與美國商務部溝通，華為及其子公司的員工可以參加IEEE出版過程的同行評審和編輯工作。



聲明說：“我們由衷地感謝來自世界各地的會員和志願者向IEEE提出的問題和意見，同時也感謝大家耐心等待我們處理好這一複雜的法律情況。”



IEEE由美國電氣工程師協會和無線電工程師協會於1963年合併而成，目前在全球擁有43萬多名會員。作為全球最大的專業技術組織，IEEE在電氣及電子工程、計算機、通信等領域發表的技術文獻數量佔全球同類文獻的30%。