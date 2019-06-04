中評鏡頭：台北萬華龍山寺列台灣三大名勝之一

龍山寺與台北故宮、中正紀念堂並列為國際觀光客來台旅遊三大名勝。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月4日電（記者 洪德諭）衝刺民進黨2020初選的賴清德3日前往台北市萬華區龍山寺造勢。建於1738年的龍山寺供奉觀音菩薩為台灣二級古蹟，並與台北故宮博物院、中正紀念堂並列為國際觀光客來台旅遊三大名勝，一旁則有剝皮寮歷史街區，橫跨清代、日據與民國三個年代，是一條足以代表萬華特色的市街。



隨賴清德走訪龍山寺，平日的上午仍有許多民眾前來祈福，同時也有外國旅行團、散客前來參觀，無不駐足停留，或散步到一旁的剝皮寮歷史街區。老街區3日休息，但仍有不少民眾好奇探頭欲了解街區樣貌，也有不少攝影愛好者甚至是廣告拍攝，前來捕捉老台北的街景。



龍山寺建於1738年，為中國古典三進四合院之宮殿式建築，當時不僅是居民的信仰中心，舉凡議事、訴訟等均祈求神靈公斷。1985年龍山寺被公告為二級古蹟，並與台北故宮、中正紀念堂並列為國際觀光客來台旅遊的3大名勝，每年春節舉辦花燈展、4月舉行浴佛節與七月則有盂蘭盆勝會等，讓民眾能感受傳統民俗文化。



一旁的剝皮寮歷史街區，則是在清代漸漸形成聚落，橫跨清代、日據、民國三個年代，混合了不同時期的建築風格與人文風貌，成為一條足以代表萬華特色的市街，同時也會舉辦相關藝文特展、電影推廣及文化歷史的宣導教育，帶給遊客更深更廣的體驗視野。

