談聯邦快遞事件　馬軍勝：須遵守中國法律法規

中評社北京6月3日電／針對美國聯邦快遞在中國未按名址投遞快遞事件，中國國家郵政局局長馬軍勝在接受新華社記者採訪時表示，任何快遞企業都必須遵守中國法律法規，不得損害中國企業和用戶的合法權益。



國家郵政局局長馬軍勝說，近日，我們接到用戶投訴，美國聯邦快遞在未經用戶同意、也沒有告知用戶的情況下，擅自將快件轉寄他地，未按名址投遞相關快件，嚴重損害了用戶合法權益，擾亂了快遞市場秩序，違反了中國快遞業有關法規。所以，國家有關部門決定立案調查。



馬軍勝介紹，中國的快遞法律法規比較健全，包括《中華人民共和國郵政法》《快遞暫行條例》《快遞市場管理辦法》以及《快遞服務國家標準》等。



《快遞暫行條例》第二十五條規定“經營快遞業務的企業應當將快件投遞到約定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，並告知收件人或者代收人當面驗收。收件人或者代收人有權當面驗收。”



《快遞服務國家標準》規定按名址面交。《快遞市場管理辦法》規定“經營快遞業務的企業應當按照快遞服務標準，規範快遞業務經營活動，保障服務質量，維護用戶合法權益。應當在承諾的時限內完成快件(郵件)的投遞;如果違反快遞服務標準，嚴重損害用戶利益，郵政管理部門依法進行查處。”



馬軍勝說，這是針對用戶交寄的核心條款，要求從事快遞服務的企業一定按約定的地址、收件人，以及收件人的代收人，進行當面的投遞。如果違反這一條款，損害了用戶權益，郵政管理部門有權進行查處。



馬軍勝表示，對美國聯邦快遞進行立案調查，有利於維護快遞市場秩序，維護用戶合法權益，確保郵政通信安全和經濟安全。



馬軍勝指出，中國快遞市場巨大，發展快、潛力大，我們歡迎各國來投資發展。但前提是遵守中國法律法規，遵守市場規則和契約精神，不能出於非商業目的來阻斷正常的快遞服務，損害中國企業的合法權益。我們衷心希望國外企業嚴格遵守中國快遞業法規，依法經營，加強服務質量管控和運營管理，合規地提供快遞服務。